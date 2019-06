Millionbøde til krydstogtfirma: Forurenede havet med vilje - for anden gang

Verdens største krydstogtselskab, Carnival Corporation, som råder over 100 skibe fordelt på forskellige datterselskaber, har med vilje tømt spildevand fra håndvaske, brusere og kabysser direkte ud i verdenshavene, til trods for at det er ulovligt.

Derfor har firmaet nu fået en bøde på, hvad der svarer til 130 millioner kroner, for at tømme det såkaldte 'greywater' ved blandt andet Alaska, ligesom firmaet også har tilladt, at plastik er blevet tømt ud i havene sammen med madrester ved Bahamas.

Det skriver News.com.au.

Krydstogtfirmaet har indgået et forlig med amerikanske myndigheder om at betale bøden, efter firmaets direktør, Arnold Donald, i retten rejste sig op og erkendte firmaets ansvar i forbindelse med den ulovlige forurening af havene.

- Firmaet erklærer sig skyldig, sagde Donald seks gange i retten ifølge det australske medie.

- Vi anerkender fejlene. Jeg er her i dag for at formulere en plan for at rette op på dem, tilføjede han.

Til det svarede dommeren ifølge mediet 'hvis ikke I alle sammen havde miljøet, ville I ikke have noget at sælge.'

Anden gang

Det er ikke første gang, at Carnival Corporation bliver dømt for at forurene havene. I 2016 blev firmaet dømt for at tømme olieaffald fra deres Princess Cruise Lines-skibe og efterfølgende at have forsøgt at holde det skjult.

Også i dette nye tilfælde har Carnvival Corporation forfalsket dokumenter og begået andre administrative overtrædelser som for eksempel at sende rengøringshold ind på deres skibe umiddelbart før planlagte myndighedsinspektioner i et forsøg på at skjule deres overtrædelser.

I sagen fra 2016 fik firmaet en bøde på svarende til 265 millioner kroner, og nu skal Carnival endnu en gang betale en millionbøde.

