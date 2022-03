Millioner af krabber invaderer Cuba

Mængden af krabber er steget markant under coronapandemien

Lokale i den sydlige del af Cuba blev for nyligt mødt af et vildt syn.

Her kunne man nemlig se millioner af røde, gule og sorte landkrabber marchere fra skoven og ned til den såkaldte Svinebugt, som ligger ved Cubas sydkyst.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Krabbernes march er egentlig en årlig begivenhed, hvor formålet er, at de søger fra land mod havet for at formere sig.

Det særegne denne gang er dog, at de har kunnet vandre fra a til b uden at blive mødt af store udfordringer og forstyrrelser undervejs.

Det har gjort, at massen med krabber har været endnu mere enestående, end den plejer.

Flere krabber end før pandemien

De veje, som krabberne vanligt krydser for at komme ned til havet, er typisk meget trafikerede.

Derfor plejer mange af krabberne at lade livet på deres færden, fordi de bliver kørt ned af forbipasserende bilister.

Men på grund af coronapandemien har der været mindre færdsel på vejene, så krabberne mere eller mindre har kunnet færdes frit.

Det gør, at antallet af krabber er steget markant, mens pandemien har stået på, lyder det fra lokale.

- Der har været meget lidt trafik og meget lidt turisme, siger Angel Iraola, som er parkeringsvagt nær en af de veje, som krabberne krydser.

- Der er flere krabber nu, end der har været i mange år.

Reinaldo Santana Aguilar, som er forsker ved Cubas miljøministerium, medgiver, at mængden af krabber i år taler for sig selv.

- Vi har observeret, at der har været en usædvanlig høj tæthed af krabber i år, siger Reinaldo Aguilar til Reuters.

Han mener, at bestanden af krabber med al sandsynlighed er steget markant i løbet af de seneste to år.

