Millionplan skal få flere turister til København

Coronapandemien har taget hårdt på turismeerhvervet verden over.

Det gælder også i København, hvor der fortsat er stor mangel på internationale turister.

Det vil en ny genopretningsplan imidlertid lave om på.

Planen ved navn Comeback Copenhagen 2023 har til hensigt at lokke flere turister tilbage til København oven på coronapandemien.

Målet er, at hovedstadens turisme skal blive mere grøn og bæredygtig, hvor forhåbningen er, at det vil få flere turister tilbage til København og få væksten tilbage på sporet efter coronakrisen.

Grøn og robust turisme

Comeback Copenhagen 2023 er udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen, og der er i alt afsat 68 millioner kroner til at realisere planen.

Pengene skal blandt andet bruges til at markedsføre København rundt om i verden og vise, hvad byen kan.

- Corona har været hård for dansk turisme, og særligt hoteller, turistattraktioner og restauranter i vores hovedstad kan stadig mærke efterdønningerne. Derfor er der brug for, at vi gør noget ekstra, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

- Med den nye genopretningsplan intensiverer vi kræfterne, så vores turismevirksomheder både kommer tilbage på vækstsporet, men også bliver endnu grønnere og mere robuste i fremtiden. København skal være en af verdens bedste byer at besøge.

Hårdt ramt af pandemien

Turismen i København bidrager normalt med en omsætning på 53 milliarder kroner. Hovedstadens turisme står for næsten 40 procent af omsætningen af den samtlige turisme i Danmark.

Det fik coronapandemien dog sat en brat stopper for. Således gik København fra at have 12,4 millioner overnatninger i 2019 til at tabe 11,9 overnatninger fra 2020 til 2021. Det svarer til 48,2 milliarder i omsætning.

Det har blandt andet haft den konsekvens, at 56.000 af de 62.000 fuldtidsansatte i turismeerhvervet mistede deres job.