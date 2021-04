Mindre smitterisiko med frit midtersæde

Uanset om vi skal flyve til Aalborg eller Australien, vil de fleste af os for alt i verden undgå at blive placeret på midtersædet. Faktisk er det mindre end syv procent af Ekstra Bladets læsere, som foretrækker midtersædet.

For de resterende 93 procent er der godt nyt. En ny undersøgelse fra det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention viser nemlig, at smitterisikoen mindskes med 57 procent, hvis midtersædet holdes frit.

Det skriver Business Insider.

Det betyder, at dagene for det hadede midtersæde potentielt kan være talte.

Amerikanske flyselskaber tøver

Selvom rapporten er ny, er den baseret på forsøg fra 2017, hvorfor en række amerikanske flyselskaber har udtalt, at de ikke vil bruge resultaterne som retningslinjer, da brugen af mundbind ikke er inkluderet i forbindelse med undersøgelsen.

De holder fast i at sælge billetter til samtlige sæder og i stedet have fokus på det obligatoriske brug af mundbind.

- Flere videnskabelige undersøgelser bekræfter, at beskyttelseslagene reducerer risikoen markant, og forskning viser fortsat, at risikoen for sygdomsoverførsel ombord på fly er meget lav, siger Airlines America, den amerikanske brancheorganisation for flyselskaber, til Business Insider.

Det er ikke kun i USA, at midtersædets rolle bliver diskuteret, da blandt andet tyske Eurowings i marts meddelte, at de nedsætter prisen på midtersædet, så passagerer kan betale sig fra en sidemakker i midten.