Mini-giraf opdaget i Afrika

Michael Brown troede knap nok sine øjne, da han så giraffen.

Hvis han ikke vidste bedre, ville han have troet, at nogen havde taget en girafs hoved og hals og puttet det på kroppen af en hest.

- Min umiddelbare reaktion var vantro, siger Michael Brown til New York Times.

Han er blandt de forskere, der på en rutinemæssig optælling af giraffer i Afrika opdagede, hvad der nu er anerkendt som verdens første dværggiraf. Og faktisk opdagede forskerne fra Giraffe Conservation Foundation ikke bare én, men to dværggiraffer.

Ekstrem sjælden lidelse

Den første dværggiraf, Gimli (opkaldt efter dværgen fra 'Ringenes Herre', red.) stødte girafforskerne på i Murchison Falls National Park i Uganda.

Den anden, Nigel, fandt de på en privat gård i det centrale Namibia.

A) En almindelig hangiraf, B) Gimli på 2,84 meter, C) Nigel på 2,59 meter. Fotos: Michael Brown og Emma Wells/Giraffe Conservation Foundation

Ligesom andre giraffer har Gimli og Nigel en lang hals. Til gengæld er benene kortere end hos jævnaldrende artsfæller.

Begge har skeletdysplasi. Det er en genetisk lidelse, der forårsager dværgvækst og andre udviklingsforstyrrelser og er yderst sjælden blandt vilde dyr. Skeletdysplasi kan blandt andet føre til deforme knogler i hoved og rygsøjle.

Hos dyr i fangenskab - for eksempel grise og køer - er lidelsen ikke usædvanlig. Det skyldes, at det ofte er indavl og mangel på genetisk diversitet, der er årsag til mutationerne.

- Vilde dyr med denne form for skeletdysplasi er ekstremt sjældne, siger Michael Brown.

Det er uvist, hvorfor netop Gimli og Nigel er blevet ramt af den sjældne lidelse.

Verdens højeste pattedyr

Giraffen er det højeste pattedyr på Jorden. Den gennemsnitlige højde for en voksen giraf ligger mellem 4,3 og 6,1 meter.

Til sammenligning rager Gimli og Nigel henholdsvis 2,84 og 2,59 meter op i luften.

For det meste lever giraffer på savannen, men de kan også findes i åbne skovområder.

De lever af blade, frugter og blomster, som de river af træer med deres purpursorte tunge, der kan blive op til seks gange så lang som en mennesketunge.

I mange år troede man, at der kun fandtes én girafart, men dna-analyser har afsløret, at der muligvis er op til otte nulevende arter, om end de fleste forskere ifølge Forbes mener, at der kun er fire arter.

Dna-prøver har afsløret syv uddøde arter af giraffer.

