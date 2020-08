Minister forsvarer topløs solbadning

Engang var topløse kvinder på strandene et normalt syn. Sådan er det ikke længere, skønt de utildækkede bryster har vundet terræn de senere år, i hvert fald herhjemme.



Mange ynder at slikke sol uden bikinioverdelen, hvad enten det er for at undgå den berygtede tan-line - eller bare fordi hvorfor skulle man egentlig ikke?

Følte sig generet af bare bryster

Brysterne var på spil i sidste uge i byen Sainte-Marie-la-Mer på den franske sydkyst, hvor et par kvinder nød solen på stranden. Og det gik ikke stille for sig. Franske gendarmer, der patruljerede langs stranden, bad de topløse solbadere om at dække sig til efter klager fra en familie, der følte sig generet af de bare bryster, skriver det lokale gendarmeri i en udtalelse på Facebook.

Begivenheden har bragt sindene i kog. På de sociale medier strømmer kritikken ind fra borgere, der mener, at fundamentale grænser blev overskredet. Blandt andet undrer en sig over, hvorvidt vedkommende befinder sig i Saudi-Arabien frem for Frankrig, mens andre kritiserer en voldsom fransk snerpethed. Det skriver The Guardian.

Minister forsvarer friheden

Dette har fået den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, til at stå frem og forsvare retten til at solbade topløs. 'Friheden er dyrebar', skriver han i et tweet om episoden.

Talsmand for det franske gendarmeri Maddy Schreuer gør da også på Twitter opmærksom på, at topløs solbadning er tilladt på stranden ved Sainte-Marie-la-Mer, og at det derfor var klodsethed fra de to gendarmers side, der ellers havde de bedste intentioner.

I Frankrig betragtes topløs solbadning ikke som seksuel ekshibitionisme og er overordnet set tilladt, skønt lokale direktiver kan sætte begrænsninger for folks påklædning eller mangel på samme, skriver The Guardian.

Skønt lovgivningen er på brysternes (og kvindernes) side, viser en nylig undersøgelse af IFOP, at yngre kvinder i stigende grad er bekymrede over seksuel chikane og kropsudskamning på stranden. Mindre end 20 procent af franske kvinder under 50 år solbader i dag topløse sammenlignet med 28 procent for 10 år siden og 43 procent i 1984.

