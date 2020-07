Minister til rygere: Naturen er ikke jeres askebæger

- Det er klamt.

Sådan sagde børnene fra Naturcentret til miljøminister Lea Wermelin (S), da hun onsdag var forbi Amager Strandpark for at skyde gang i sin nye kampagne #skodfritdanmark.

Ministeren vil gøre en ende på danskernes - og ikke mindst rygernes - dårlige vane med at bruge naturen som affaldsspand.

- Det er affald, som skal i skraldespanden, siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Cigaretskodder er den type af affald, man finder mest af i Danmark. Hvert år bliver der smidt flere millioner smøger på gaderne i byerne og naturen.

- Når de smides i naturen, bliver de til mikroplast, som ikke bare forsvinder. Cigaretskodder indeholder giftstoffer og tungmetaller, der kan gøre skade på vores miljø. Skod hører derfor ikke til i naturen, lyder det fra ministeren.

Forureneren skal betale

På badestranden i København præsenterede miljøministeren, hvad hun selv beskriver som en ’skod-installation’ - en slags kunstværk af 30 kæmpestore cigaretskodder i træ. Værket skal indtage de danske badestrande henover sommeren.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der på tværs af hele EU indføres et oprydningsansvar for tobaksprodukter.

Det betyder, at det fremover er tobaksindustrien, der skal have pengene op af lommen, når der bliver fjernet cigaretskodder i byer og natur, at cigaretproducenter skal mærke deres produkter med plastikindhold og finansiere en kampagne til at sætte fokus på de negative virkninger, som det har at bruge naturen som askebæger.

- Tobaksindustrien skal betale for, at der bliver ryddet op. Det er kun rimeligt, at det er forureneren, der betaler, siger Lea Wermelin.