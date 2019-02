Minister vil bruge kurvede damer til at tiltrække turister

Landets turistminister udtaler, at de frodige damer er et produkt, der bør udnyttes

Uganda vil have flere turister til landet, og når man har så mange smukke damer, så skal det bruges som lækkert lokkemad.

Det mener Ugandas turistminister Godfrey Kiwanda i hvert fald.

- Uganda er udrustet med smukke kvinder. Deres skønhed er unik og alsidig. Det er derfor, vi har besluttet at udnytte denne skønhed, formerne.. at bruge denne skønhed som et produkt, der skal markedsføres, sammen med det vi som land allerede har i form af natur, sproget og maden, til at gøre det til en turistattraktion, udtaler Godfrey Kiwanda til nyhedsbureauet AFP.

Det skriver Daily Mail.

Turistministeren har allerede et 'våben' klar.

Han vil afholde en skønhedskonkurrence, hvor vinderen vil blive kåret til 'Miss Curvy'.

Vinderen vil derefter blive en del af turistkampagnen som et 'produkt'.

Se også: Flyselskab forarger med vægtkrav: - Ingen vil have fedladne stewardesser

Kvinderne raser

Forslaget har skabt stor vrede blandt Ugandas kvinder, der ikke er glade for at blive markedsført som en vare.

De har krævet, at Godfrey Kiwanda træder af som minister.

- Det er en perversion. At mene, man kan bruge kvinder som sexobjekter i denne tid, er en absurditet, og vi fordømmer det, siger Rita Aciro, administrerende direktør for Uganda Women's Network, til AFP.

Kampagneideen er desuden blevet kaldt for uacceptabel og beskyldt for at legitimere, at kvinder bare er et seksuelt produkt, der uanset hvad må blive antastet på gaden. Flere kvinder fra Uganda spørger desuden, om næste skridt er at sætte kvinder i et bur som dyr i en zoo.

Hvorvidt turistkampagnen vil blive sat i gang afventes stadig, mens reklame for Miss Curvy-konkurrencen allerede er påbegyndt.