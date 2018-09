Minneapolis – hvor livet leves fem meter over jorden

Første dag, jeg var i Minneapolis i vinter, travede jeg ene og alene rundt på midtbyens fortov i håbet om at finde byens bedste butikker og hyggeligste cafeer. Det blev en meget kort dag. For det første var min bagdel tæt på at fryse af i de mange minusgrader, og for det andet var der hverken shopping, cafeer eller for den sags skyld andre mennesker på gaderne i hele downtown.



Jeg burde tydeligvis have gjort mit hjemmearbejde lidt bedre. For det viste sig, at livet i Minneapolis’ centrum leves mindst fem meter over jorden og ikke i gadeniveau, som jeg er vant til fra de fleste andre storbyer.

I Minneapolis kan man i stedet gå rundt uden at fryse, mens man føler sig som en person, der vandrer rundt i fremtiden. Det kan man, fordi staten Minnesotas største by har verdens længste skywalks.

Artiklen fortsætter under billedet:



Fodgængerbroerne er forskelligt beklædt indenfor. Nogle har gulvtæpper, som bliver støvsuget flere gange dagligt, andre har laminat, og nogle tredje er beklædt med fliser. Det bestemmes alt sammen af dem, der ejer bygningerne, hvorfra broerne er bygget. Foto: Nanna C. Pedersen

18 kilometer i fuglehøjde

Jeg er ikke vant til skywalks – eller fodgængerbroer, om man vil. Derfor skulle jeg også krydse en mindre grænse, da jeg på andendagen af mit besøg i Minneapolis besluttede mig for at komme op at gå, hvor alle andre i midtbyen gik rundt.

For at komme ind i skywalksene, skal man simpelthen bare smutte ind i den første, den bedste skyskraber, tage rulletrappen op i tunnel-niveau, og så befinder man sig på de ’svævende’ fortove.

Artiklen fortsætter under billedet:



Den lille, røde plet inde i tunnellen er mig, der lige står og kigger på ham, der tager billedet fra en anden gangbro. Foto: Nanna C. Pedersen

Jeg har altid set de store industrielle bygninger i bycentrummer som nogle, man kun måtte gå ind i, hvis man havde et nøglekort. Men sådan er det altså ikke i Minneapolis. Der smutter du bare ind, og vupti er du klar til at gå hen til dit mål for dagen – så længe stedet ligger inden for de i alt 18 kilometers skywalk, der er i centrum.

Et skjult handelsliv

Shoppingmulighederne, jeg havde sukket efter på førstedagen af min ferie, skal jeg hilse og sige, at jeg fandt, da jeg kom op i de mindst fem meters højde, som fodgængerbroerne befinder sig i. De fleste af højhusene har nærmest dedikeret hele den etage, hvor folk går rundt for at komme fra a til b, til butikker, cafeer og indkøbscentre.

Artiklen fortsætter under billedet:



Da jeg havde gået gennem flere gange, kom jeg pludselig ind til et stort, indendørs torv fyldt med butikker og cafeer. Alt sammen noget, jeg ikke ville kunne se udefra. Foto: Nanna C. Pedersen

Det eneste, man skal være opmærksom på, er, at skywalksene kan have forskellige lukketider om aftenen, fordi mange er privatejede af de bygninger, som broerne ligger ved. Heldigvis er der dog gode oversigter på vægge og i lofterne, og man kan sågar finde rundt via Google Maps, der har kodet de alternative fortov ind i deres app.

Skulle det ske, at man – som jeg da også gjorde – farer vild, så er der masser af små gallerier og udstillinger i gangene mellem bygningerne. Dem kan man kigge på, mens man nyder den kaffe, man lige har købt med udsigt til bilerne, der drøner rundt i kulden under en.

Artiklen fortsætter under billederne:



Der er små montre med udstillingssager rundt om i de mange, lange gange, som man kan kigge nærmere på, hvis man har lidt tid tilovers. Foto: Nanna C. Pedersen





Flere butikker i gangbro-højde. Foto: Nanna C. Pedersen

Turist i Minneapolis