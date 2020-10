Mirakel i Chile: Håb for truet vandfrø

Godt nyt til alle frøelskere.

Det er lykkedes Santiago National Zoo i Chile at få den kritisk truede Loa-vandfrø til at yngle i stort antal.

Ikke færre end 200 frøer er kommet til verden. Dermed ser det ikke længere fuldstændig sort ud for den lille tudses overlevelseschancer.

Det skriver Reuters.

Stenrige briter truer abes overlevelse

Dybt kritisk situation

Loa-vandfrøen (telmatobius dankoi) lever udelukkende i små vandløb langs Loa-floden nær Calama, der er en aktiv mineby.

Den industrielle aktivitet i området har forurenet floden og fået den til at tørre op, og det har gjort tilværelsen vanskeligt for den stakkels Loa-frø. I 2015 blev den vurderet til at være 'kritisk truet' af Den Internationale Union for Bevaring af Natur (IUCN).

Sidste år fløj et hold af chilenske forskere til Calama for at indsamle Loa-vandfrøer og bringe så mange som muligt tilbage til hovedstaden Santiago. Redningsaktionen tiltrak international opmærksomhed og fik Hollywood-stjernen Leonardo Di Caprio til tasterne på Instagram.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Ekspeditionen var dog ingen stor succes. Blot 14 overlevende Loa-frøer lykkedes det at finde i det beskidte vand. De skulle nu fragtes til Santiago, hvor de ville blive behandlet for underernæring, mens forskere forberedte et kunstigt levested med samme forhold som i frøernes naturlige habitat. Overlevelseschancerne var små.

- Sandheden er, at jeg ikke engang vidste, om disse dyr ville overleve flyveturen, siger en af forskerne, Andrés Charrier, til Reuters.

Situationen er kritisk: Delfiner og hvaler kan blive udryddet

Nu er der håb

Men nu er der altså nyt håb for artens overlevelse, fastslår forskerne.

Tudserne blev parret 11. og 12. oktober, og en godt en uge senere var der jackpot. Næste mål er at genstabe frøenes naturlige habitat langs Loa-floden.

Der findes 63 kendte arter af vandfrøer i Latinamerika.

Redningsaktion for Loa-vandfrøen 1 af 3 Her ses Loa-vandfrøen i laboratoriet, hvor det lykkedes at skabe 200 afkom. Foto: Parquemet/Ritzau Scanpix 2 af 3 Den Internationale Union for Bevaring af Natur (IUCN) vurderer Loa-vandfrøen til at være kritisk truet. Foto: Parquemet/Ritzau Scanpix 3 af 3 På et laboratorium i Chile arbejder forskere på at få Loa-vandfrøen til at yngle. Foto: Parquemet/Ritzau Scanpix

Efter pres: Google fjerner billeder af berømt klippe