Missede safaritur: Havde kun sat 7 minutter af til check-in

En for stram tidsplan koster forbruger erstatning for safarirejse

Man skal ikke være for optimistisk i sin tidsplanlægning, når man skal på ferie. Det kan en forbruger, som havde sat for kort tid af til at rejse med tog fra Sønderjylland til Københavns Lufthavn, skrive under på.

Den stramme tidsplan betød, at forbrugeren hverken kom på den planlagte safarirejse eller fik medhold i sit krav om en erstatning på 19.200 kroner.

Det viser en afgørelse fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Det tog, som safarituristen var med fra Sønderborg mod Københavns Hovedbanegård, fik tekniske problemer, så vedkommende ikke nåede sit fly og dermed aldrig kom afsted på turen.

Syv minutter

I afgørelsen blev der lagt vægt på, at forbrugeren kun havde afsat kort tid mellem ankomsten til København H og check-in i lufthavnen.

Forbrugerens tog fra Sønderborg skulle efter planen ankomme til København H kl. 17.08, hvorfra forbrugeren skulle videre med et andet tog til Københavns Lufthavn.

Check-in i lufthavnen lukkede kl. 17.40, og flyet afgik kl. 18.40. Forbrugeren ville tidligst ankomme med toget til lufthavnen kl. 17.33 og dermed have 7 minutter til at nå hen til check-in-skranken fra togperronen.

Det blev vurderet, at selv en mindre forsinkelse på togrejsen fra Sønderborg til København H ville medføre, at han ikke kunne nå check-in.

- Sæt tid af

DSB refunderede forbrugerens togbillet. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro vurderede, at DSB ikke skulle betale erstatning til forbrugeren på grund af den risiko, som forbrugeren havde accepteret, ved at lægge en kort tidsfrist mellem ankomst til København og check-in i lufthavnen.

Som udgangspunkt er det forbrugerens ansvar at ankomme rettidigt til lufthavnen og dermed at have afsat rimelig tid til at nå frem.

- Generelt er det dit overordnede ansvar, at du når frem til lufthavnen i tide. Når du planlægger rejsen, så vælg en tog- eller busafgang, der giver dig god tid til check-in og sikkerhedskontrol. Hold også løbende øje med, om der er ændringer i køreplanerne, siger Susanne Aamann, forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en pressemeddelelse.

En rejseforsikring vil heller ikke dække, hvis du ikke når flyet på grund af en for stram tidsplan.

- Hvis du skal flyve her til sommer, så husk at afsætte rimelig rejsetid, hvis du skal med tog eller bus til lufthavnen. Når du ikke dit fly, vil dine muligheder for at få erstatning afhænge af, om du har afsat nok rejsetid i forhold til afstanden til lufthavnen, siger Susanne Aamann.

