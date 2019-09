Mistede tusindvis af kroner på grund af for lidt benplads

Ekstra benplads og bredere sæder er lækkert på flyrejsen. For nogle er det afgørende for, om de overhovedet vil tage afsted.

Det var det i hvert fald for et dansk ægtepar.

De havde bestilt en rejse på 14 dage til Punta Cana i Den Dominikanske Republik med Premium Class på den lange flyvetur.

Se også: Hotelklage: Ansatte vaskede ikke hænder efter toiletbesøg

Prisen blev i alt på 36.586 kroner.

Men aftenen inden afrejsen modtag ægteparret en besked fra TUI, som de skulle rejse med, hvor der stod, at man grundet tekniske problemer var nødt til at skifte til et andet fly, hvor Premium Class ikke var muligt.

Se også: Klager over 'en flyder i poolen': - Hotelpersonalet gjorde ingenting

De meddelte parret, at de ville få 5.500 kroner tilbage, som var det beløb, parret havde betalt ekstra for Premium Class. Men det var ikke nok for ægteparret.

Ville ikke afsted

De ville slet ikke med flyet, hvis ikke de kunne få den ekstra benplads og brede sæder.

Manden led nemlig af parkinsons sygdom, og de mente derfor, at rejsen var umulig uden den ekstra plads. De annullerede derfor rejsen og krævede alle deres penge retur.

Se også: Tastefejl førte til ekstremt billig ferie

Men TUI mente ikke, at ændringen i flyklassen var nok til at annullere hele rejsen. De ville derfor ikke betale pengene tilbage. Derfor sendte ægteparret sagen ind til Pakkerejse-Ankenævnet.

Men Pakkerejse-Ankenævnet var enig med TUI.

Se også: Kvinde med lårbensbrud efterladt af rejsebureau i Marokko

- Efter Ankenævnets opfattelse, og uanset de gener det måtte have medført, såfremt klageren havde benyttet sig af rejsen, indebar den ændrede flytype og dermed ændringen af flyklassen ikke en så væsentlig mangel ved rejsen, at klageren havde ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, skriver Pakkerejse-Ankenævnet i deres afgørelse 10. juli 2019.

På den måde betalte ægteparret 31.086 kroner for en rejse, som de aldrig kom på.

Se også: Udløser erstatning: Ældre ægtepar efterladt i regnen