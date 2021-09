Moderna eller Maderna? Kvinde arresteret for at forfalske vaccinepas

Det kan være en dyr affære at rejse til Hawaii med et forfalsket vaccinepas. Det måtte to turister sande, da de for tre uger siden blev arresteret i lufthavnen i Honolulu.

Nu klapper fælden igen for en sjusket turist, der ikke alene forsøgte at rejse til paradisøerne med et falsk vaccinepas. Hun skulle angiveligt også være blevet vaccineret med to doser, der begge hedder 'Maderna'. Det skriver USA Today.

Som bekendt hedder den godkendte vaccine Moderna. Det var den detalje, der fældede Chloe Mrozak. Hun blev arresteret på stedet for brud på hawaiiansk lovgivning.

Chloe Mrozak står nu overfor en straf på op til 5000 dollars - 31.500 kroner - i bøde og potentielt en fængselsstraf.

Hård straf til lovovertrædere

For at slippe for en obligatorisk ti dage lang karantæne skal rejsende kunne bevise, at de er vaccinerede eller kunne fremvise en negativ covid-19-test, der er taget højst tre dage før ankomst.

Talsmand for Rigsadvokaten, Gary H. Yamashiroya, udtaler, at man vil straffe denne slags forseelser i det fulde omfang, loven giver mulighed for.

- Rigsadvokatens afdeling er indstillet på en hård håndhævelse. Alle burde vide, at forfalskede CDC-kort er en føderal lovovertrædelse.