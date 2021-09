Modernisering af massakre-mindesmærke møder hård kritik

Renoveringen af et historisk monument i Indien anklages for at have 'slettet' mindet om de faldne og sårede under Jallianwala Bagh-massakren

Et lysshow i neon, højtspillende lydeffekter og guldfigurer langs væggene.

Det er blandt andet, hvad udgør det multimedieshow, som nu danner rammerne for det nyrenoverede mindesmærke for massakren ved Jallianwala Bagh i Indien.

Mindesmærkedets moderne udtryk har blandt andet til hensigt at tiltrække et yngre publikum for også at minde dem om den dystre historie, Jallianwala Bagh bærer.

Blandt andet har den indiske premierminister, Narendra Modi, ifølge CNN udtalt, at moderniseringen 'vil minde den nye generation om det hellige steds historie og inspirere dem til at lære om fortiden'.

Der er dog delte meninger om facadens nye udsmykning. CNN skriver, at kritikere ser bygningens nye - og måske mere muntre - udseende som udtryk for en ufølsom påmindelse om Indiens koloniale fortid.



Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Slettet fortid

Jallianwala Bagh er oprindeligt en offentlig have i byen Amritsar, som ligger i delstaten Punjab i det nordvestlige Indien.

Den 13. april 1919, da Indien var under britisk styre, blev haven benyttet af fredelige demonstranter. Pludseligt og uden varsel affyrede britiske tropper skud mod den ubevæbnede folkemasse, hvor hundredvis blev dræbt og tusinder såret.

I dag huser haven et museum, et galleri og mindesmærket for de sårede og faldne.

Men med den nye renovering af mindemærkedets faciliteter, går kritikken nu på, at historien er blevet decideret 'slettet'.

- Jeg er sønderknust over at høre, at Jallianwala Bagh, stedet for Amritsar -massakren i 1919, er blevet renoveret - det betyder, at de sidste spor af begivenheden reelt er blevet slettet, skriver Kim A. Wagner, professor i global og kejserlig historie ved Queen Mary, University of London blandt andet på twitter.