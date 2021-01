Møder modstand: Vil bygge første lufthavn i Antarktis

Det siger sig selv, at man ikke bare kan banke en ny lufthavn op hvor som helst.

Men på Antarktis... skulle det nu være et problem?

Ja, lyder det fra flere forskere og miljøforkæmpere, som har set sig sure på Australien, fordi landet planlægger at bygge en 2,7 kilometer lang landingsbane af beton på det frosne og stort set øde kontinent, hvor landet har en række forskningsbaser.

Modstanderne af projektet er bekymrede for den uberørte vildmark og dyrelivet, herunder de lokale pingviner. Det skriver Guardian.

- Hvordan kan man retfærdiggøre en landingsbane til flere milliarder dollar på en base med kun 19 personer om vinteren, spørger Shaun Brooks, der er miljøforsker ved Institute of Marine and Antarctic Studies ved universitetet i Tasmanien.

Ti år med larm og forurening

Bliver projektet til virkelighed, kan Antarktis se frem til sin første landingsbane af beton.

Også i dag er det muligt at flyve til kontinentet, men så skal man lande på en landingsbane af sne og grus, skriver Guardian.

Der er derfor tale om en markant opgradering af den eksisterende infrastruktur, som vil styrke adgangen for fly til Ingrid Christensen Kyst, der er en isfri strækning i det østlige Antarktis, hvor den vigtige Davis Station ligger.

Ifølge Guardian er australierne ivrige efter at kappes med Kina, der i stigende grad gør sig gældende på Antarktis.

Den britiske avis skriver, at projektet vil øge det menneskelige fodaftryk på Antarktis med intet mindre end 40 procent. Der skal blandt andet bruges 11.500 tons beton, og alle materialer sejles til Antarktis med skib. Projektet ventes som minimum at tage et årti, og det kommer både til at larme og forurene.

Til gavn for forskningen

Til gengæld bliver lufthavnen i stand til at tage imod store fly, eksempelvis Boeing 787-8, skriver Check-in.

Projektet omfatter blandt andet en kørebane mellem flyveplads og forskningsbase, kontroltårn, havnekaj og diverse nye bygninger.

- Muligheden for regelmæssigt og effektivt at levere forskere og instrumenter til Antarktis vil give hidtil usete muligheder, siger Kim Ellis, der er direktør for Australian Antarctic Division, i en pressemeddelelse.

- Vi vil være i stand til bedre at overvåge og forstå det arktiske miljø, og vi vil være i stand til at forbedre nøjagtigheden af prognosemodeller, forudsigelser af stigninger i havniveau og klimaforandringer.

