Mølleport fra middelalderen skal shines op for 10 millioner

Mølleport i Stege fra 1400-tallet skal restaureres og åbnes for publikum

Stege, byen som også bliver betegnet som Møns hovedstad, fik i denne uge en god nyhed.

Byen har fået 10 millioner kroner af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til at restaurere deres gamle mølle, som fungerede som en byport i middelalderen.

Mølleporten er den ene af landets kun to bevarede middelalderlige byporte. Bygningen regnes som af uvurderlig betydning for Danmarks kulturarv. Den ligger direkte på Steges byvold, det eneste fuldt bevarede middelalderlige voldanlæg i Danmark.

- Det (donationen, red.) betyder, at vi nu kan gå videre med at realisere dette vigtige projekt, som både vil sikre bevaring af en af kommunens vigtigste historiske bygninger, og samtidig vil bidrage til videreudvikling af kvalitetsoplevelser for borgere og turister i middelalderbyen Stege, skriver borgmesteren i Vordingborg Kommune Mikael Smed i en pressemeddelelse.

Vil åbne op for publikum

Det er mere end hundrede år siden, at Mølleporten sidst blev renoveret, så der er et stort, opsparet behov for en gennemgribende restaurering. Især kalkstenene er angrebet, skriver Vordingborg Kommune.

Udover at bevare den gamle bygning, skal projektet også gøre det muligt for publikum at komme ind i mølleporten, hvilket ikke har været muligt før.

Samtidig er et nyt led i projektet at sænke gadeniveauet lige omkring byporten med 70-80 cm, ned til niveauet i slutningen af 1400-tallet, hvilket ifølge arkitekterne bag, arkitektfirmaet Lykke & Nielsen, vil give bygningen et helt nyt udtryk.

Vordingborg Kommune håber, at Mølleporten i sin nye rolle som formidlingssted vil styrke Møns Museums funktion som velkomstcenter for Møns succesrige vandrerute ’Camønoen’.