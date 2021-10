Mont Blanc krymper

Inden for de seneste tre år er Frankrigs højeste bjerg, Mont Blanc, blevet mindre.

Helt konkret er bjerget blevet 91 centimeter lavere siden 2017, og det måler nu 4807,81 meter i dag.

Altså er bjerget svundet ind med knap en meter i højden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det står nu klart, efter et fransk ekspertteam på 30 personer har foretaget målinger af bjerget i løbet af de sidste to uger.

Men nok som det nu er fastslået, at Mont Blanc er skrumpet i højden, så er det fortsat en gåde hvorfor, lyder det.

- Nu er det op til klimatologer, glaciologer og andre forskere at se på de indsamlede data for at forklare dette fænomen, udtalte eksperterne under et pressemøde, der blev afholdt torsdag i byen Saint-Gervais-les-Bains, som ligger ved foden af Mont Blanc.

Mont Blanc bliver målt hvert år. Der er dog store forskelle på, hvor akkurat målingerne er, da det afhænger af, hvor meget sne der er på bjerget det pågældende tidspunkt.

Ifølge den franske ekspertgruppe er målingerne for 2021 formentlig de mest nøjagtige, der hidtil er blevet foretaget, da vejret har været 'exceptionelt godt'.

Det vurderes, at Mont Blanc har mistet omkring 13 centimeter om året siden 2001.