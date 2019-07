Mor hylder passager for at tage sig af hendes autistiske søn

Kvinden takker den fremmede mand for at tage sig af hendes autistiske søn, som for første gang skulle flyve på egen hånd

For nyligt sendte den amerikanske kvinde Alexa Bjornson for første gang sin autistiske søn, Landon, alene med et fly. Sønnen fløj fra Las Vegas til Oregon, hvor faderen bor.

Moderen var nervøs for, hvordan Landon skulle klare turen, så hun gav ham en seddel med, hvori det blev forklaret, at Landon er autist, og at han kan blive nervøs under flyvning og ofte spørger: 'Er vi der snart?'.

Sedlen fik moderen Landon til at give til sin sidekammerat i flyet, som hun bad hjælpe med at sørge for, at Landon følte sig tryg og sikker. Hun lagde desuden 10 dollars med sedlen, som sidemakkeren skulle have.

Drama: Her redder han sønnens liv

Og nu takker Alexa Bjornson så den mand, som Landon endte med at sidde ved siden af.

Det skriver Fox News.

I et opslag på facebook takker Alexa Bjornson sønnens sidekammerat, Ben Pedraza, som beroligede sønnen og sørgede for, at han fik en god tur.

Facebookopslaget er liket mere end 38.000 gange og delt over 15.000 gange.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

God dreng

I opslaget deler Alexa et billede og en besked, som hun har fået tilsendt fra Ben Pedraza, hvori Pedraza forklarer, at han sad ved siden af sønnen på flyveturen, og at sønnen var 'en fantastisk rejsemakker'.

'Vi havde det godt og legede et par omgange sten-saks-papir. Han er en god dreng, og du er en heldig mor,' lyder det blandt andet i beskeden fra Pedraza til moren.

Se også: Kvinde faldt i søvn under flyvetur - vågnede alene i låst fly

Han skriver desuden i beskeden, at han ikke kan tage imod de 10 dollars, hvorfor han har doneret dem til autisme-forening.

'Jeg er så taknemmelig for denne person, og at der stadig er flinke mennesker til i denne verden, som gør en forskel, ligesom jeg også selv prøver på at gøre. Tusind tak, Ben', skriver moderen i facebookopslaget.