Mor kræver erstatning: Autistisk søn blev fjernet fra flyafgang

Det var først, da flyet landede, at moderen opdagede, at sønnen ikke var ombord

En walisisk mor ved navn Nicola Purdy kræver, at flyselskabet TUI kompenserer hende, efter hun med sine tre børn fløj retur fra en TUI-arrangeret ferie på Kreta til lufthavnen i Cardiff.

Da flyet landede i Cardiff, opdagede Purdy, at hendes ældste søn, Jack, slet ikke var med flyet.

Det skriver flere medier, blandt andre Metro.

Jack på 24 år var blevet taget af flyafgangen, da han i Heraklion Airport på Kreta pludselig fik det dårligt og kastede op.

Personalet glemte bare at fortælle moren det, mener hun.

Ombord på flyet studsede moren over, at Jacks sæde på rækken foran var ledigt, men hun gik ud fra, at han var blevet tildelt et sæde længere fremme i flyet, efter han fik det dårligt.

Se også: Ryanair svines til: Nu afslører de tallene

Det var først, da familiens øvrige medlemmer stod og ventede på bagage, at det gik op for dem, at Jack ikke var til at finde. Sammen med sikkerhedspersonale fra lufthavnen, politiet og øvrige britiske myndigheder ledte de efter Jack i tre timer.

Uden pas, mobil og penge

Efter den intensive søgning i lufthavnen efter Jack, opdagede de, at han slet ikke havde været med flyet, men stadig var i Kreta uden pas, mobil og penge.

- Lægen kom hen og tog ham og hans boardingpas, og de sagde, at de ville få ham med på flyet på de prioriterede pladser, fortæller Nicola Purdy ifølge Metro.

Hun fortæller, at hun var ganske uvidende om, at han var blevet tag af flyafgangen, da familien kom til Cardiff.

- Han må have tænkt, at vi alle havde forladt ham. Det var forfærdeligt, siger hun.

Senere blev Jack fløjet hjem ledsaget af en medarbejder fra TUI. Han var ifølge Metro i tårer, da han ankom ved familiens bopæl i taxa.

- Jeg mener, at TUI skal kompensere os og sikre, at det ikke sker for andre, siger Nicola Purdy.

- Har forsøgt

En talsperson fra den britiske TUI-afdeling siger, at de er 'kede af at høre, at fru Purdys søn blev syg i lufthavnen før hans flyvning'.

- Da vi blev klar over, at han var kommet tilbage fra hospitalet og stadig var i lufthavnen, støttede vi familien fuldt ud ved at arrangere både en flyvning tilbage til Storbritannien og den videre rejse hjem, samt at dække de fulde omkostninger, siger talspersonen.

- Vi var i direkte kontakt med fru Purdy for at holde hende opdateret og har forsøgt at skabe kontakt efter deres tilbagevenden til Storbritannien, siger talspersonen.

Se også: Kæmpe bøde: Mand havde 4.788 levende igler i håndbagagen