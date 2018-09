Mor til to død på ferien: Forsikringen ville ikke dække hjemrejsen

Abby Hartley nåede aldrig hjem til New Zealand, da hun døde mandag eftermiddag på et hospital på Bali

268.000 dollar, eller hvad der svarer til mere end 1,7 millioner danske kroner.

Så meget forsøgte en desperat familie fra New Zealand at skrabe sammen, så de selv kunne betale for hospitalsudgifter samt for at få fløjet den sygdomsramte mor til to Abby Hartley hjem fra den indonesiske ferieø Bali, fordi forsikringsselskabet ikke ville dække omkostningerne.

Desværre nåede familien kun at indsamle 217.000 dollar (1,4 millioner kroner), før de mandag måtte stoppe den offentlige indsamling på hjemmesiden Givealittle, fordi det var for sent, og Abby Hartley var død.

Tarmslyng, lungekollaps og blodforgiftning

Den 41-årige newzealænder befandt sig på Bali for at fejre kærligheden i forbindelse med en ekstra bryllupsrejse, da hun i august fik smerter i maven og blev hastet til hospitalet.

Her viste det sig, at hun havde tarmslyng, og derfor blev hun opereret. Efterfølgende fik hun dog akut lungesvigt og blev lagt i koma. Langsomt blev hendes tilstand værre og værre, og hun udviklede blandt andet en infektion samt blodforgiftning og en kollapset lunge.

Familien undersøgte derfor mulighederne for at få dækket hospitalsomkostningerne samt en akut hjemrejse, så Abby Hartley kunne blive behandlet hjemme i New Zealand, men hverken forsikringsselskabet eller myndighederne var til at hive eller stikke i.

Familien bønfaldt blandt andet New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, om hjælp, men vicepremierministeren, Winston Peters, oplyste familien om, at det ikke kunne lade sig gøre, da Abby Hartley var blevet syg i et andet land.

- Jeg ville ønske, jeg var i en position, hvor jeg kunne have hjulpet, har Jacinda Ardern efterfølgende udtalt til en lokal radiostation efter Abby Hartleys pludselige død mandag eftermiddag.

Eksisterende sygdom dækkes ikke

Forsikringsselskabet afviste angiveligt at betale for hjemrejsen, fordi de definerer tarmslyngen som en 'eksistrerende sygdom', og derfor måtte familien selv forsøge at indsamle de mange penge.

- Efter en lang og stressende kamp med forsikringsselskabet har de besluttet, at de ikke vil dække nogen af lægeudgifterne, og derfor står vi nu selv med en kæmpe regning, skrev familien i august måned i forbindelse med indsamlingen.

Prisen for hjemrejse i sig selv ville efter sigende koste 137.000 dollars (883.000 kroner), da Abby Hartley var for syg til at rejse med på et almindeligt kommercielt fly.

Men selvom familien nåede at indsamle nok penge til hjemturen, nåede Abby Hartley altså aldrig hjem.

- Der er ingen tvivl om, at det er hjerteskærende. Pengene var indsamlet, og det er så forfærdeligt trist, at muligheden ikke nåede at udmønte sig, siger premierminister Jacinda Ardern.

