Mount Everest ramt af corona: Nordmand måtte flyves væk i helikopter

Selv på de mest ufremkommelige og fjendtlige steder på jordkloden skal man huske mundbind og god håndhygiejne.

Det er facit for norske Erlend Ness fra Trondhjem, efter at han tidligere på måneden forsøgte at realisere sin drøm om at nå toppen af Mount Everest.

På vej op til Everest Basecamp blev han i 5400 meters højde så dårlig, at man måtte tilkalde en helikopter og bære ham ud til fartøjet, der efterfølgende fløj ham til hospitalet i Kathmandu, hvor han blev testet positiv for coronavirus.

Det skriver South China Morning Post, der også erfarer, at en sherpa er testet positiv.

Var for letsindig

Dermed er coronavirus endelig nået til verdens højeste bjerg, der i mange måneder var lukket på grund af pandemien.

På sin åbne Facebook-side har Erlend Ness løbende holdt venner og familie opdateret, blandt andet med en video fra den dramatiske redningsaktion.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Ifølge BBC har Erlend Ness udtalt, at han kunne have gjort mere for at beskytte sig selv, herunder at vaske hænder mere grundigt og bære mundbind.

- Ikke mange havde mundbind på turen, siger Erlend Ness ifølge det britiske medie.

Har en teori

Efter mere end en uge på hospitalet er Erlend Ness nu raskmeldt.

Ifølge norske Dagbladet har han en 'teori om, hvordan han blev smittet', men mere vil han ikke afsløre, da han ikke er sikker.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

NRK skriver, at Erlend Ness både blev testet negativ for coronavirus inden afrejse fra Norge og efter ankomst til Nepal.

Hans rejsekammerater fra turen er stadig i Himalaya og forventes at nå Mount Everests top mellem 16. og 21. maj.