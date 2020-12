Mount Everest skyder i vejret

Mount Everest skød tirsdag en my i vejret, da Kina og Nepal blev enige om højden på verdens højeste bjerg. 8848,86 meter er nu det officielle og imponerende mål.

De to lande, der deles om den ombejlede tinde, har længe haft forskellige opfattelser af, hvor højt bjerget i virkeligheden er. Nepaleserne har før målt bjerget til 8848 meter, mens Kina, der ikke mente, man burde tælle det øverste snelag med, har målt det til 8844,43 meter.

I lange tider har nabolandene ønsket at fastslå bjergets nøjagtige højde, og det fælles resultat, der tirsdag så dagens lys, er altså det hidtil højeste. Det skriver USA Today.

Troede Everest var sunket sammen

Ifølge USA Today vokser Everest normalt nogle millimeter om året som konsekvens af forskydninger i de tektoniske plader, der har dannet Himalayabjergkæden, der er verdens største.

Men efter det frygtelige jordskælv, der i 2015 ramte Nepal og dræbte i omegnen af 9000 mennesker, var mange geologer af den overbevisning, at Mount Everest var skrumpet en smule, skriver mediet.

Jordskælvet, der målte hele 7,8 på Richterskalaen havde da også flyttet lidt på mastodonten. Faktisk erfarede kinesiske forskere, at Everest var blevet rykket tre centimeter mod sydvest. Det var derfor interessant at foretage nye, nøjagtige målinger for at se, hvor stor en indflydelse katastrofen havde haft på højden, og det var dermed en af de væsentligste årsager til de nye målinger af bjerget, skriver BBC.

Derfor blev de to nabolande enige om et samarbejde, der endeligt skulle fastslå højden og råde bod på de mange års uenigheder. Og det blev altså til en lille meter oven i hatten i forhold til tidligere målinger.

- Men alle målinger kommer med en usikkerhed, siger Khimlal Gautam, Kinas ledende landmåler, der mistede en tå til frosten under ekspeditionen, ifølge National Geographic.

- Vi kan aldrig finde den helt nøjagtige højde over havoverfladen. Men vi søger at finde det mest sandsynlige tal, siger han til mediet.

