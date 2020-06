Mountainbikere i modvind: Cykler på rævegrav

På Djursland har mountainbikere lavet deres egen rute, som fører tværs igennem et ynglested for ræve og grævlinger

- Det første problem er, at der ikke er nogen, der har spurgt os om det.

Sådan indleder Steen Bonne Rasmussen, der er skovfoged i Naturstyrelsen Kronjylland, sin kritik af en offroad-mountainbikerute i Mols Bjerge i et indslag på TV 2 Østjylland.

- Men det, der gør det værre, er, at ruten er anlagt oven i et gravkompleks med ræve- og grævlingegrave, som er midt i yngletiden. Og ikke bare oveni, men sådan at noget af banen kører ned i indgangshullerne, fortsætter han.

Man skulle ellers mene, at der er gode vilkår for at mountainbike i de danske skove. Naturstyrelsen oplyser nemlig på sin hjemmeside, at de danske statsskove indeholder mere end 60 officielle MTB-spor. Afmærkede stier, som i mange tilfælde er beregnet til det ene formål at sovse mountainbikes ind i mudder.

Bør straks melde sig

I indslaget på TV 2 Østjylland støtter Jægerforbundet kritikken.

- På det her tidspunkt har råen lagt sine lam, og der er harekillinger. Og de tåler ikke, at der på alle tidspunkter af døgnet er forstyrrelser fra cyklister, siger Jens Bjørn Andersen, som er Jægerforbundets repræsentant i Nationalparkbestyrelsen.

Her kan man også se, at der er blevet hængt afspærringsbånd op i området og lagt grene ud på sporet for at holde mountainbikere på afstand.

Hvem der har lavet den uofficielle rute, vides ikke, men står det til Naturstyrelsen, bør de straks melde sig.

TV 2 Østjylland oplyser, at de har været i kontakt med flere mountainbikeklubber, som tager afstand fra offroad-ruten i Mols Bjerge.

