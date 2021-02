Mumie med guldtunge udgravet i Egypten

Morgenstund har guld i mund, og det samme kan man sige om en mumie, der er blevet fundet ved Alexandria i det nordlige Egypten.

Mumien har ligget skjult i godt og vel 2000 år, men nu er den altså blevet fundet af et hold egyptisk-dominikanske arkæologer.

Det skriver Live Science.

Arkæologerne fandt også en mumificeret kvinde, hvis ansigt var dækket af en smilende begravelsesmaske. Foto: Egyptian Ministry of Antiquities/Ritzau Scanpix

Guldtungen er efter alt at dømme anbragt i afdødes mund, efter at den rigtige tunge er blevet fjernet under balsameringen.

Den skulle give afdøde evne til at tale med dødsguden Osiris i efterlivet.

Osiris er en af de vigtigste guder i det gamle Egypten. Han hersker i underverdenen og afsiger dom over de døde, hvis man skal tro myterne.

16 gravsteder

Arkæologerne fandt også andre spændende sager under deres udgravning, som blev foretaget i det gamle Taposiris Magna-tempel vest for Alexandria.

I alt fandt de 16 gravsteder, hvoraf flere indeholdt mumier, samt rester af skriftruller, som de nu forsøger at afkode. Alt sammen menes at stamme fra omkring Kleopatras tid, hvor efterkommerne af Alexander den Stores hærførere sad på magten i Egypten.

En af de fundne statuer af græsk-romersk indflydelse. Foto: Egyptian Ministry of Antiquities/Ritzau Scanpix

Tidligere fund indikerer, at stedet kan have været i brug, mens Kleopatra levede.

Endelig fandt arkæologerne en række statuer, som tydeligt er græsk-romersk inspirerede, hvorfor det ikke kan udelukkes, at fundene er fra den romerske periode, der fulgte i kølvandet på Kleopatras regeringstid.

