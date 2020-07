Mundbind kan give fyldte rutsjebaner i forlystelsesparker

Brug af mundbind gør det nu muligt for landets sommerlande og forlystelsesparker at fylde rutsjebaner og lignende forlystelser med gæster.

Det oplyser Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark.

Hidtil har det ellers kun været tilladt at fylde vognene i såkaldt hurtigt kørende forlystelser med ét eller to hold per tur.

Det skyldes risikoen for, at der kan spredes smitte med den udåndingsluft, der kommer fra de kørende gæsters skrig og råb.

Men nu kan vognene fyldes op, hvis gæsterne ifører sig mundbind.

- Det betyder meget for os, at vi kan åbne op for flere gæster, siger formand for foreningen Søren Kragelund.

- Det har været en kæmpe udfordring, som det har været indtil nu, fordi man kun har kunnet taget få med ad gangen. Det har givet lange køer, fordi kapaciteten har været meget lille, siger han.

Men nu er der åbnet for, at gæsterne kan medbringe engangsmundbind eller købe dem i sommerlande og forlystelsesparker.

Djurs Sommerland og Fårup Sommerland oplyser på deres hjemmesider, at de nu har åbnet for en række forlystelser - forudsat at man bruger mundbind.

Gæsterne kan enten selv tage mundbind med eller købe dem i de to sommerlande.

Andre steder ser man lige tiden an. Eksempelvis Legoland i Billund.

- Vi har to forlystelser, hvor det vil være muligt at øge kapaciteten, hvis gæsterne bruger engangsmundbind.

- Lige nu har vi valgt at se tiden an, og så vurderer vi senere, om vi også vil bruge den mulighed, siger pressechef i Legoland Kasper Tangsig.

Der er tale om en forsøgsordning, som skal evalueres i samarbejde med myndighederne.

Søren Kragelund føler sig overbevist om, at det vil blive en succes.

- Vi har kunnet styre det med de andre forlystelser, så det her bliver ikke noget problem.

- Og så er håbet jo, at vi fremadrettet helt kan undvære brug af mundbind, siger Søren Kragelund.

De første forlystelsesparker fik mulighed for at genåbne efter coronakrisen i slutningen af maj.