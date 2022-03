Museer i kapløb med tiden: Vil redde Ukraines kulturskatte

Alle museer i Ukraine er nu i fare som følge af krigen, advarer direktør for nationalmuseum i den ukrainske by Lviv

Billeder, malerier, bøger og andre artefakter, som vidner om ukrainsk kulturarv, risikerer enten at havne i russernes hænder eller blive totalt ødelagt under krigen i Ukraine.

Derfor forsøger museumsansatte i landet med hjælp fra frivillige i al hast at få Ukraines kulturskatte i sikkerhed fra krigens ødelæggelser.

Det skriver CNN.

'Kan ikke stole på russerne'

Blandt andet står væggene bare og lokalerne øde på Andrey Sheptytsky Nationalmuseum i den vestukrainske by Lviv.

Byen betragtes for at være en kulturhovedstad i Ukraine og er kendt for at have mange kulturhistoriske fund udstillet på nationalmuseet.

Nu er alt pakket ned og gemt i museets kælder for at sikre genstandene bedst muligt mod russiske angreb.

- Vi har set, hvordan Rusland beskyder boligområder og endda folk, der er ved at evakuere, siger direktør for Andrey Sheptytsky Nationalmuseum, Ihor Kozhan, til CNN.

- Det garanterede de, at de ikke ville, men nu kan vi ikke stole på dem. Vi er nødt til at passe på vores arv, fordi det er vores nationalskat.

Plan om af evakuere

Mandag endte flere af de uvurderlige kulturskatte på Andrey Sheptytsky Nationalmuseum i papkasser, som oprindeligt bliver brugt til at transportere bananer. Heriblandt en mere end tusinde år gammel bibel, som er dekoreret med guldtråd.

Samtidig bliver historiske statuer og monumenter landet over viklet ind i bobleplast i forsøg på at skåne dem så meget som muligt fra krigshærgelser.

Det er dog ikke sikkert, at indsatsen med at pakke kulturskattene ned er nok. Hvis en bombe eksploderer nær de værdifulde genstande, vil de være fortabte.

Derfor er der nu ved at blive udviklet planer for, hvordan man kan evakuere nogle af de mest dyrebare værker fra belejrede byer som Kyiv og Kharkiv.

Lige nu er Lviv et forholdsvis sikkert sted i Ukraine, hvor også flygtninge i tusindvis samles for at komme i sikkerhed.

Derfor kan det være, at værker fra andre steder i landet kan blive opbevaret i sikkerhed i Lviv - eksempelvis i kælderen på Andrey Sheptytsky Nationalmuseum sammen med de øvrige kulturskatte.

Ihor Kozhan tilbyder al mulig hjælp, men han advarer også om, at selv Lviv kan blive ramt af den russiske invasion.

- Vi er klar til at hjælpe på enhver måde, vi kan. Det er alle museer i landet, der nu er i fare, siger han.