Museum trækker Trump-souvenir tilbage efter massiv shitstorm

Et museum i Washington har set sig nødsaget til at trække en t-shirt tilbage med berømt begreb påskrevet

Det Washington-baserede museum 'The Newseum', som skal hylde den amerikanske presses rolle og historie i landet, er i den grad endt i en massiv shitstorm.

Museet var nemlig blandt andet begyndt at sælge en t-shirt med Trumps berømte og famøse udtryk 'You Are Very Fake News', og det har fået amerikanske journalister og mediehuse til tasterne i så høj en grad, at museet har set sig nødsaget til at trække t-shirten tilbage samt give en offentlig undskyldning.

Det skriver USA Today.

- Vi lavede en fejl, og vi undskylder. Den frie presse er en væsentlig del af vores demokrati, og journalisterne er ikke fjenden, skrev museet i den skriftlige undskyldning, der blev offentliggjort lørdag.

Se et billede af t-shirten herunder (artiklen fortsætter under billedet):

'Det er skandaløst'

Det var nyhedsbureauet Poynter, der for en uges tid siden gjorde offentligheden opmærksom på, at T-shirten samt andre Trump-relaterede souvenirs såsom 'Make America Great Again'-kasketter lå til salg på hylderne i museets gaveshop samt på dets hjemmeside.

Og især t-shirten vakte kritik på især Twitter. Se et par eksempler herunder:

This is a very bad idea @Newseum -- you exist to honor, examine and protect the news media, not embrace the bywords by which others seek to undermine it. https://t.co/DBt3kfIPpA — Michael Barbaro (@mikiebarb) 3. august 2018

- Det her er en meget dårlig idé, Newseum. I eksisterer for at hylde, undersøge og beskytte medierne og ikke for at omfavne nøgleord fra personer, der vil underminere dem, skrev Michael Barbaro.

It is a disgrace for @Newseum to be selling Fake News t-shirts. https://t.co/SXA0Ktscia — Pete Souza (@PeteSouza) 3. august 2018

- Det er skandaløst, at Newseum sælger fake news-t-shirts, skrev Pete Souza.

'MAKA'-hattene bliver på hylderne

Museet har dog valgt kun at trække t-shirten med 'fake news'-sloganet tilbage og lade resten af Trump-varerne forblive til salg, da museet mener, at salget af varer fra præsidentkampagner er essentielt, når det kommer til at hylde folkets rettigheder.

- Historisk set har vi sat alle former for politiske varer til salg for vores gæster. Det inkluderer slogans fra både tidligere og nuværende præsidenter samt billeder og andet fra alle politiske partier. Vi vil fortsætte med at gøre dette for at fejre ytringsfriheden, lyder det i museets udtalelse.

