Myndigheder om ferieplaner: Det er sikkert at rejse trods corona

Skal man droppe rejsen i påskeferien eller holde igen med at planlægge sommerferie på grund af coronavirus?

Nej, oplyser Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen i en fælles pressemeddelelse.

- Hvis man tager de nødvendige forholdsregler før og under rejsen, så er der generelt en lav risiko for ny coronasmitte ved udlandsrejse, men man bør altid være ekstra opmærksom i lande og områder med udbrud af ny corona, skriver myndighederne i pressemeddelelsen.

- Man beslutter altid selv, om man vil rejse. Men corona bør ikke i sig selv få nogen til at stoppe deres ferieplanlægning. Det gælder generelt, at det er sikkert at rejse - særligt hvis man følger rådene i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, skriver de.

Se også: Dansk rejsebureau nægter at betale for aflyst rejse

Husk rejseforsikring

I pressemeddelelsen understreger Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen, at ingen myndigheder med sikkerhed kan sige, hvordan coronasmitten udvikler sig over de kommende uger og måneder. Det gælder i Danmark og for resten af verden.

Derfor kan det også være svært at vide, hvordan man skal forholde sig til virussen, når det gælder ferieplanlægning, for situationen er med sikkerhed ikke den samme, når påsken står for døren, eller når vi kommer til sommerferien, som den er i dag.

- Når man skal planlægge sin rejse, anbefaler vi altid at læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som opdateres løbende. Sørg for en rejseforsikring, som dækker hjemtransport ved sygdom eller ulykke, så du mindsker risiko for smitte på lokale klinikker og sygehuse, siger Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, i pressemeddelelsen.

- Både før og under rejsen anbefaler vi også, at man følger med i de lokale sundhedsmyndigheders anbefalinger og undersøger forholdene i sundhedsvæsenet i det land, du skal rejse til. Under rejse anbefaler vi generelle forholdsregler som håndvask, håndsprit, god fødevarehygiejne, undgå kontakt til syge, mv., siger han.

- Hold øje

Coronavirussen spredes lige nu verden over, og Udenrigsministeriets rejsevejledninger for cirka 80 lande opdateres løbende, så de afspejler den seneste udvikling både i smittebilledet, og hvis der indføres rejserestriktioner i et land eller region som følge af ny coronaudbrud.

- Danskerne er et rejselystent folk. Det skal vi blive ved med at være, også når det bliver påske og sommer i år. Men det er altid vigtigt at følge med i forholdene det sted du gerne vil rejse til. Det gør du bedst ved at holde øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger og ved at tilmelde dig Danskerlisten via vores app Rejseklar. Og rejs aldrig uden en rejseforsikring, siger Erik Brøgger Rasmussen, Udenrigsministeriets direktør for Organisation og Borgerservice.

Se også: Thailandsk minister med coronafrygt: Ud med turister uden mundbind