Mysterium løst om gådefulde vulkaner

Det vrimler med ulmende og udslukte vulkaner i Alaska og det vestlige Canada.

Hvorfor det er sådan, har længe været et mysterium blandt forskere. De mange vulkaner går nemlig imod, hvad man ved om vulkaner.

Vulkaner opstår typisk, hvor en eller flere kontinentalplader støder ind i hinanden.

Det er forklaringen på den store seismiske aktivitet i lande som Island og Italien. Begge lande er placeret på grænsen mellem to kontinentalplader.

Det samme er tilfældet, hvor Stillehavet møder Alaska og Canada. Problemet er bare, at der er så mange vulkaner i området, at det slet ikke kan retfærdiggøres af to kontinentplader. Der er uforholdsmæssigt mange vulkaner.

Men nu ser mysteriet ud til at være løst - en forsvunden kontinentalplade

Bibelsk reference

Det er amerikanske forskere, der står bag studiet, som viser, at der på et tidspunkt har ligget en tredje kontinentalplade i regionen, men at denne for 40-60 millioner år siden blev suget tilbage ned i Jordens kappe.

Tech Explorist skriver, at eksistensen af ’Resurrection’ (opstandelse, red.), som den forsvundne kappe af bløde sten og mineraler bliver kaldt, længe har været diskuteret i geologiske kredse, hvor mange har afskrevet teorien.

- Det er meget interessant, at de har kunnet vise, at pladen faktisk fandtes der engang, siger John Hopper, der er professor på GEUS, til dr.dk.

Han forventer, at den nye forskning vil gøre mennesket klogere på, hvordan de tektoniske plader opfører sig.

