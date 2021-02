Mystisk gravplads dukker op ved Stonehenge

Der bliver gravet og gravet i jorden ved Stonehenge.

Her skal der nemlig snart bygges en 15 milliarder kroner dyr tunnel, men inden da har lokale arkæologer fået lov at undersøge området for skjulte skatte.

Og det har nu givet pote, skriver Wessex Archaeology i en pressemeddelelse.

Skelettet her tilhørte en kvinde i 20’erne eller begyndelsen af 30’erne. Hun er fundet i kort afstand af Stonehenge og menes at være 4500 år gammel. Foto: Wessex Archaeology

Arkæologerne undres over denne skifergenstand, som blev fundet i en af gravene og ikke ligner noget, de har set før. Foto: Wessex Archaeology

Blandt fundene ved den 5000 år gamle stencirkel er en række gravpladser fra bronzealderen samt en mystisk C-formet indhegning, som ifølge Guardian kan have tjent som et forhistorisk industriområde.

I en grav for en kvinde i 20’erne eller begyndelsen af 30’erne lå en skifergenstand, som arkæolog Matt Leivers mener kan have udgjort et delelement i en ceremoniel stav eller primitiv kølle.

- Vi har aldrig set sådan en genstand før, siger han i en pressemeddelelse.

Opførte de Stonehenge?

I grøfter langs den C-formede indhegning har arkæologerne fundet spor af brændt flint, hvilket er et tegn på, at metal- eller læderbearbejdning blev udført ved Stonehenge allerede for 4500 år siden.

- Det er slet ikke utænkeligt, at de mennesker, der har efterladt disse objekter og er begravet her, havde en rolle i konstruktionen af Stonehenge, siger Matt Leivers til Live Science.

Arkæologerne er kun lige begyndt at snuse til overfladen. De store udgravninger er først planlagt til at begynde senere i år. Foto: Wessex Archaeology

Britiske myndighederne godkendte det kontroversielle tunnelprojekt i 2020.

Første spadestik forventes at blive taget i 2023, og indtil da har arkæologer minimum halvandet år til at lave udgravninger og lede efter Stonehenge-hemmeligheder.

