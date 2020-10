Mystisk massedød undrer forskere: Døde dyr skyller op på strand

En uforklarlig hændelse har udslettet 95 procent af alt liv i havet i Avatjiskaja-bugten ud for den vulkanske halvø Kamtjatka i det østlige Rusland.

Døde blæksprutter, sæler, krabber, søpindsvin og andre havdyr begyndte i slutningen af september at skylle op på stranden i hundredvis.

Årsag? Ingen ved det med sikkerhed.

Nogle siger, at giftige alger er skyld i naturkatastrofen, mens andre peger på menneskeskabt forurening.

Det skriver Moscow Times.

Situationen er kritisk: Delfiner og hvaler kan blive udryddet

Mange forklaringer i spil

Kamtjatka-halvøen har mange vulkaner, og en teori lyder, at det har forårsaget et jordskælv i området. Det er imidlertid blevet tilbagevist af forskere.

Andre hævder, at synderen er en nærliggende militærbase. Den skulle angiveligt have lækket raketbrændstof, men det afviser regionens guvernør Vladimir Solodov med henvisning til, at laboranter har undersøgt vandet for spor efter et sådan spild.

Billedgalleri 1 af 5 Tests af vandet har vist, at niveauet af petroleum er fire gange højere end normalt, og at der også er forhøjede niveauer af fenol. Foto: Dmitry Sharomov/Greenpeace Russia/Ritzau Scanpix 2 af 5 Ifølge forskere bevæger en 40 kilometer lang strøm af forurening sig sydpå mod Japan og Kurilerne. Foto: Dmitry Sharomov/Greenpeace Russia/Ritzau Scanpix 3 af 5 Russiske videnskabsmænd forsøger stadig at finde årsagen til den mystiske massedød. Foto: Dmitry Sharomov/Greenpeace Russia/Ritzau Scanpix 4 af 5 Forskere samler prøver fra området og bruger droner til at hjælpe med deres analyse. Foto: Dmitry Sharomov/Greenpeace Russia/Ritzau Scanpix 5 af 5 Kamtjatka-halvøen ligger ud til Stillehavet og er en af Ruslands fjerneste regioner. Stedet er kendt for sine aktive vulkaner og uberørte natur. Foto: Dmitry Sharomov/Greenpeace Russia/Ritzau Scanpix

Guvernør Solodov anser den mest sandsynlige forklaring for at være 'en slags menneskeskabt toksin', skriver Moscow Times.

Aktivister bringer yderligere en årsag i spil ved at pege mistanken over på et gammelt lager fra sovjettiden, som blev brugt til at opbevare kemikalier.

Foreløbige undersøgelser

Mandag aften skrev Moscow Times i en ny artikel, at foreløbige undersøgelser indikerer, at årsagen er mikroalger, der danner giftstoffer.

Det vil også forklare, hvorfor surfere i snart en måned har klaget over smerter i øjnene, halskløe og kvalme. BBC har talt med Rasul Gadzhiev, en af de lokale surfere.

- Det begyndte at gå op for os, at der var noget galt med vandet, siger han.

- Når vi kommer hjem efter at have surfet, så plejer vi altid at føle os godt tilpas, men denne gang føltes det, som om vores øjne brændte. Vi kunne nærmest ikke se.

I 2018 fandt en hændelse med giftige alger sted i Florida. Dengang skyllede hundredvis af døde havskildpadder og delfiner op på stranden.

