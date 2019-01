Mystisk sygdom gør teenagepige blind: Blodet fossede ud af øjnene

En 15-årige teenagepige fra Missouri i USA er blevet permanent blind som følge af en mystisk sygdom, der ramte hende efter en krydstogtferie med familien tilbage i juli 2017.

Det skriver Daily Mail.

Sygdommen begyndte, da den 15-årige amerikanske pige ved navn Jordyn Walker begyndte at lide af mavesmerter og blodig diarré. Læger diagnosticerede i første omgang teenagepigen med bihulebetændelse, men kort efter begyndte hun at miste både sin smags- og lugtesans.

Symptomerne forsvandt derefter gradvist igen, men i december 2018 kom symptomerne tilbage.

Hun nåede at lide af kraftige mavesmerter, blodig diarré og opkast i ti dage, før hendes ansigt den 12. december svulmede op til nærmest dobbelt størrelse, og hendes øjne begyndte at bløde.

- Hele mit ansigt blev lilla og fyldt med blå mærker og blod, fortæller teenagepigen til WDAF ifølge Daily Mail.

Jordyn Walker blev derfor hasteopereret, hvor hun blandt andet fik fjernet knogler omkring øjenhulerne i forsøget på at reducere hævelserne, hvorefter hun var indlagt i fire dage på intensiv afdeling.

- Der var ikke en time af mit liv, hvor jeg ikke troede, jeg skulle dø, siger Jordyn Walker.

På trods af utallige konsultationer hos eksperter, har den amerikanske familie ikke fået svar på, hvad der forårsagede Jordyn Walkers mystiske symptomer.

- Vi har været til alle slags speciallæger - allergi, immunologi (lægevidenskab omhandlende immunforsvaret, red.), reumatologi (lægevidenskab omhandlende gigtsygdomme, red.) - alle slags, men har ikke fået nogen forklaring, siger pigens mor, Kendyll, til KMBC ifølge Daily Mail.

- Vi har fået at vide, at risikoen var én ud af en million, og at det højst sandsynligt aldrig vil ske igen, fortsætter moderen.

Søger efter svar

Den 16. december fik hun overbragt den dystre besked fra lægerne, at hun aldrig vil få sit syn igen, da den ekstreme blødning i hendes øjne - ifølge kirurgerne - har ødelagt hendes synsnerver.

- Der er ingen svar. Og der er intet, vi kan gøre, siger moderen og fortsætter:

- Hun får aldrig mulighed for at køre bil. Eller mulighed for at se sin søster blive gift.

Familien har nu startet en indsamling på GoFundMe som en hjælp til de mange hospitalsregninger samt en Facebook-side, så folk kan kontakte familien, hvis de har en idé om, hvad der kan have forårsaget den mystiske sygdom.

- Hvis nogen har idé om, hvad vi kan gøre, eller hvilke undersøgelser hun skal igennem for at få et svar, så den slags ikke sker igen for en anden person, vil vi være yderst taknemmelige, siger teenagepigens mor.

- Der er intet nærliggende svar på, hvad der kan have forårsaget Jordyns sygdom, siger infektionsekspert og læge Amesh A. Adalja fra Johns Hopkins Center for Health Security til Yahoo Lifestyle.

- Det er også muligt, at det ikke er forårsaget af en enlig sygdom, siger han og tilføjer, at der er systemiske smitsomme sygdomme, der kan spredes til øjet som en bakteriel- eller svampeinfektion, der kan forårsage endoftalmitis, en betændelse i indersiden af øjet.

Selv om Jordyns historie er skræmmende, siger Adalja, at man ikke bør være bekymret for at komme ud for det samme.

- Norovirus og influenza er de største ting, du skal bekymre dig om på krydstogter, ikke mystiske sygdomme, der gør folk blinde og mister deres smag, siger Amesh A. Adalja.