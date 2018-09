Mystisk virus på to europæiske fly: 250 passagerer undersøgt

Hændelsen sker blot et døgn efter, at et andet fly måtte sættes i karantæne i New York, fordi 19 personer blev syge på flyveturen

To europæiske fly fra henholdsvis München og Paris, der torsdag eftermiddag landede i Philadelphia i USA, er blevet undersøgt af lægehold, fordi adskillige mennesker oplevede influenza-lignende symptomer.

Det skriver Reuters.

Det sker blot én dag efter, at en tilsvarende 'epidemi' florerede på et Emirates-fly fra Dubai til New York, hvor 19 personer blev konstateret syge med lignende symptomer.

Der var i alt 250 passagerer om bord de to American Airlines-fly til Philadelphia. Alle passagerer blev tilbageholdt for at blive tjekket af lægefagligt personale, da flyene landede, men kun 12 blev konstateret syge.

Reuters skriver desuden, at repræsentanter fra amerikanernes svar på Statens Serum Institut, U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC), nu undersøger de mange sygdomstilfælde de seneste dage.

- Tolv passagerer fra to forskellige fly klagede over ondt i halsen og hoste. Ingen af dem havde feber, og ingen var alvorligt syge, så de vil blive udskrevet og informeret om deres testresultater i løbet af 24 timer, fortæller en talsmand fra CDC til Reuters.

Talsmanden påpeger desuden, at de resterende passagerer fik lov til at fortsætte deres rejse med det samme, og at CDC vil give en offentlig udtalelse, når testresultaterne er blevet bekræftet.

Ingen karantæne

Ifølge American Airlines' talsperson, Leslie Scott, havde flypersonalet ikke efterlyst lægehjælp, inden flyet landede i Philadelphia, og derfor kunne alle passagerer selv gå af flyet, hvilket ikke gjorde sig gældende ved hændelsen i New York onsdag, hvor man på billeder fra JFK-lufthavnen kan se, hvordan en såkaldt rullevej blev omringet af redningskøretøjer og lufthavnspersoner, da flyet landede.

American Airlines' talspersonen påpeger desuden, at hverken flyene eller de 12 syge passagerer har været i karantæne.

På flyet til New York var ti af de 19 syge passagerer så dårlige, at de blev kørt til det lokale hospital, hvor flere siden hen har fået bekræftet, at der er tale om influenza.

- Alle 10 patienter vil forblive indlagt på hospitalet for en sikkerheds skyld, indtil vi har fået alle testresultaterne, skriver en talsmand fra borgmesterkontoret i New York på Twitter.

