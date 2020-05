Når turisterne bliver væk, har krybskytterne frit lejde

Afrikas naturparker bruger normalt store summer på at holde krybskytter væk, men uden turister er der ikke længere penge til at betale parkbetjentene for at beskytte dyrene.

Dermed kan coronakrisen komme til at koste dyreliv i de mange naturparker på kontinentet.

Flere afrikanske lande har nemlig lukket helt ned for turistindustrien for at stoppe spredningen af covid-19, og det har givet krybskytterne flere muligheder for at jage, skriver DR Nyheder.

Ifølge Rhino 911, der har specialiseret sig i at hjælpe næsehorn, er det især sulten, der driver dem.

– Vi ser allerede nu en stor stigning i krybskytteri. Endnu ikke efter næsehorn og elefanter, men for adgang til kød, siger Nico Jacobs fra Rhino 911 til DR Nyheder.

20 mio. jobs kan forsvinde

Han peger på, at turisterne ikke kun bidrager med den nødvendige økonomi til at opretholde beskyttelsen – de kan også holde krybskytterne væk ved bare at være til stede.

– Dyrebeskyttelse uden turister er en katastrofe. Vi har brug for indtægterne, men turister har også en afskrækkende effekt på krybskytter. De vil jo helst ikke opdages, siger han til DR Nyheder.

Selv om antallet af coronasmittede i Afrika stadig kun udgør en lille del af det samlede antal på verdensplan, kan de økonomiske konsekvenser blive voldsomt store.

Tilbage i april beskrev mediet France24 en rapport fra Den Afrikanske Union, der estimerede, at 20 millioner afrikanske arbejdspladser kunne forsvinde under krisen. Og noget tyder på, at især turistbranchen kan blive hårdt ramt.

Organisationen World Travel & Tourism Council vurderer ifølge DR Nyheder, at 7,6 millioner mennesker kan miste deres job alene i den afrikanske turistbranche.

