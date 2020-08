Når verden åbner: Her vil vi rejse hen efter corona

Det er ikke så underligt: Vi længes mod nye udsigter og følelsen af frihed. Med begrænsningen af vores ferieplaner som følge af coronapandemien, melder rejsesulten sig hos mange.

Ifølge en undersøgelse foretaget af One Poll for Hotels.com længes 86 procent af danskerne efter at komme ud at rejse igen.

Nye rejsevaner

Men rejselysterne ændrer sig. Næsten halvdelen af danskerne indrømmer i undersøgelsen, at de ville være bekymrede over at rejse - også efter lempelse af restriktionerne. Hver fjerde finder en blåstempling fra myndighederne afgørende for deres planlægning af næste ferie. Og hele 28 procent vil først rejse trygt igen, når en vaccine er udviklet.

Forsigtighed og påpasselighed er tendenser, undersøgelsen peger på i kølvandet på pandemien. Håndsprit, rejseforsikringer og vådservietter topper pakkelisterne.

De gamle kendinge vinder frem

Stadig flere planlægger desuden ferie til steder, de kender eller før har været. Måske har nedlukningen givet tid til at drømme sig tilbage til gode minder. I hvert fald kigger 35 procent af danskerne på ferie til steder, de allerede har besøgt. 23 procent vil udforske mere af Danmark frem for at rejse til fjerne destinationer.

Generelt leder danskerne som følge af pandemi og nedlukning efter mere afsides steder med færre mennesker. 31 procent af danskerne siger, at de aktivt vil undgå steder med mange mennesker og meget aktivitet, oplyser Hotels.com.

Familieferie og afstresning

Folk ønsker desuden at slippe for stress og jag. Tendensen går mod mere strand, mindre stress og familieferie, viser undersøgelsen. Pandemien har fået folk til at tænke på deres nærmeste.

Hotels.com oplyser, at en af de helt store motivationsfaktorer, når det kommer til at rejse igen, er for 33 procent af de adspurgte danskere at være mere sammen med familie og venner, som de ikke har set i lang tid.

En familieferie (34 procent) eller tur med ens partner (31 procent) er de rejser, flest kigger på, når de planlægger rejser i fremtiden, når alt forhåbentlig har normaliseret sig.

