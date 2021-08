Nægtede at bære mundbind: Idømt fængsel i Singapore

Det går ikke ubemærket hen, hvis man bryder med de nationale coronarestriktioner i Singapore.

Det fik en britisk mand at føle onsdag, hvor en lokal ret i landet idømte ham seks ugers fængsel for gentagne gange at have nægtet at bære mundbind på offentlige steder.

Det skriver CNN.

Den 40-årige mand, ved navn Benjamin Glynn, er blandt andet fundet skyldig i ikke at have båret mundbind i et tog tilbage i maj måned i år. Dertil fandt retten ham skyldig i at have udvist truende adfærd over for togpersonalet.

Som følge af Benjamin Glynns adfærd i toget samt hans opførsel under retssagens forløb beordrede retten, at han skulle have foretaget en psykiatrisk vurdering.

I den forbindelse udtalte dommeren, at Benjamin Glynn var 'fuldstændig vildledt', eftersom han levede i troen om, at han var fritaget for Singapores lov om at bære mundbind, skriver CNN.

Det er imidlertid ikke første gang, at retssystemet i Singapore har slået hårdt ned på udlændinges brud på landets coronarestriktioner.

Blandt andet har nogle udlændinge fået frataget deres arbejdstilladelse som følge af regelbrud. Dertil blev en britisk mand idømt to ugers fængsel tilbage i februar i år, efter at have sneget sig ud af sit hotelværelse for at møde sin daværende forlovede, mens han var i karantæne.