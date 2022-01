Nægtede at flyve festgale turister hjem

På et fly fra Montreal til Cancun blev stemningen lidt for lystig, da en gruppe unge canadiere besluttede sig for at starte festen tidligt.

Videoer lagt ud på de sociale medier viser unge, der drikker, danser, ryger - alt sammen uden maske. Det resulterede i, at op til flere flyselskaber afslog at flyve gruppen hjem.

Det skriver nyhedsbureauet CNN.

Canadas premierminister tager afstand

Det varede da heller ikke længe, før den canadiske premierminister, Justin Trudeau, så det nødvendigt offentligt at tage afstand fra den skødesløse opførsel af sine landsmænd.

- Det er et slag i ansigtet at se folk sætte dem selv, deres landsmænd og flybesætningens liv i fare ved at opføre sig fuldstændig uansvarligt, siger Trudeau i et interview.

Strandet i Mexico

På baggrund af de øvrige flypassagerers og flybesætningens helbred nægtede flere flyselskaber at flyve de festglade turister hjem.

Det ansvarlige rejseselskabs præsident, James William Awad, havde travlt med forhandle betingelserne for hjemrejse, som eksempelvis inkluderede ingen servering af hverken alkohol eller mad på den fem timer lange flyvetur.

Efter et par dage i limbo lykkedes det endelig at forhandle sig frem til en aftale mellem de to parter.

Risikerer store bøder

Det canadiske transportministerium meldte ud, at passagererne kan blive mødt med heftige bøder op til 5000 canadiske dollars, svarende til cirka 26.000 danske kroner, og tilføjede at de er er i kontakt med flyselskabet Sunwing, der stod for rejsen til Mexico.