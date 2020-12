Nærmest ingen med ny dansk togbane

Den første gang har det med at skuffe.

Ja, i nogle tilfælde kan det være både akavet og pinligt.

En sådan debut fik den nye og omstridte togbane mellem Aalborg St. og Aalborg Lufthavn, da den blev indviet søndag morgen. Det er i hvert fald indtrykket fra Nordjyskes reportage fra jomfruturen.

'Premiereafgangen afgik planmæssigt klokken fem, men uden andre ombord end de, der fik løn for det - en til at gøre rent, en til at tjekke billetter og en til at styre toget', beretter avisen.

Har mødt massiv kritik

Dagene op til åbningen meddelte DSB ellers på sin hjemmeside, at alle afgange var udsolgt og pladsbilletterne revet væk.

Men det viste sig at være en teknisk fejl, skriver Nordjyske, der trods gentagne ombordstigninger i løbet af dagen blot mødte få andre passagerer.

En væsentlig årsag til de tomme kabiner er selvfølgelig coronavirus, der både har lagt en dæmper på aktiviteten i flytrafikken og samfundet generelt. Men om der på den anden side af pandemien kommer tryk på kedlerne, er ikke sikkert.

Den borgerligt-liberale tænketank Cepos kaldte togruten for spild af penge i 2018, mens Banedanmark tidligere har lavet en beregning, som tyder på, at den tre kilometer lange og 300 millioner kroner dyre jernbane er en dårlig investering.

Civilingeniøren Anker Lohmann-Hansen, der er pensioneret forsker i trafik og byplanlægning fra Aalborg Universitet, har lavet en fremskrivning af antallet af passagerer, som giver et snit på tre passagerer pr. tog.

Begejstret transportminister

I en pressemeddelelse jubler transportminister Benny Engelbrecht (S) over, at nordjyderne nu kan tage toget direkte til lufthavnen.

- Med en direkte forbindelse til og fra lufthavnen vil det ikke kun blive nemmere at rejse til og fra Aalborg for rejsende fra både ind- og udland. Men det vil - sammen med andre forbedringer på jernbanenettet - også give et løft til infrastrukturen i hele den nordjyske region, siger han.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at den nye station bliver taget i brug og jeg er ikke i tvivl om, at den vil give et stort løft for de rejsende, når vi igen kan rejse mere frit.

