Narko-eksperiment gik galt: Satte ild til hotelværelse

Det var som taget ud af et afsnit Breaking Bad, da en mand i denne uge blev arresteret for sit forsøg på at producere ulovlige, euforiserende stoffer i Atlantic City i USA.

På toilettet på sit hotelværelse på 44. etage af casinohotellet Tropicana havde han nemlig bygget en lille methamfetamin-fabrik og forsøgte i bedste Walter White-stil at koge det stærke stof frem.

Han var til gengæld knap så ferm til meth-produktion som Walter White, men endte stedet med at sætte ild til både badeværelset og sengen i hotelværelset. Det skriver AP News.

Det fik naturligvis brandalarmen til at gå. En af hotellets ansatte var hurtigt på stedet med en brandslukker, og hotellets sprinklersystem forhindrede branden i at brede sig yderligere, oplyser brandvæsenet ifølge AP News. På grund af røgudviklingen måtte de dog evakuere hele fire etager.

Tog benene på nakken

Manden var der til gengæld ingen spor af. Videoovervågningen viste, at han var flygtet ud af rummet, før brandvæsenet dukkede op, sammen med en anden mand og en kvinde.

Senere på dagen fandt politiet dog alle tre og tog dem med på stationen. Kun den ene mand blev tilbageholdt og anklaget for narkotikaproduktion, for at være i besiddelse af methamfetamin og for beskadigelse af andres ejendom.

Ingen kom heldigvis alvorligt til skade som resultat af branden, men den uheldige narko-kogemand og den ansatte, der slukkede ilden med brandslukkeren, fik begge mindre skader.

Ifølge hotellets ledelse er alt nu tilbage til normal tilstand.

- Kun få rum blev påvirket af branden. De er blevet inspiceret af professionelle og er godkendt til at blive taget i brug igen, siger Steve Callender, general manager på Tropicana, ifølge AP News.

