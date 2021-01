Nattog på vej tilbage i Danmark

Hop på toget, læg dig til at sove og vågn veludhvilet op i en europæisk storby.

Den mulighed har danskerne kun haft i stærkt begrænset omfang de seneste år, men det ser der nu ud til at blive lavet om på.

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

- Alt peger mod, at nattog gennem Danmark snart bliver en realitet igen.

Som det ser ud nu, er der politisk opbakning til et forslag om at få svenske nattog på danske skinner, og nattog fra Danmark og ud i Europa står derfor til at blive en realitet for togpassagerer fra august 2022.

- Vi har et godt samarbejde med svenskerne om at få nattog på danske skinner. Og på dansk side har regeringen opbakning fra støttepartierne til den lovændring, der er nødvendig for at få svenske nattog gennem Danmark.

Ingen sovevogne

Forslaget vil kræve en mindre lovændring, som forventes fremsat i år.

Tidligere har Danmark haft nattog til Berlin og Oslo, men begge er for længst nedlagt.

Det er stadig muligt at tage tog fra Danmark til udlandet, hvor der lige nu er ruter til Hamburg, Skåne og Stockholm, skriver standby.dk.

Med det aktuelle forslag er der i første omgang lagt op til, at svenske nattog fra Stockholm og Malmø ruller gennem Danmark med endestation i Bruxelles og Hamborg.

Andre og mere eksotiske destinationer kan komme på tale i fremtiden.

Det er stadig et åbent spørgsmål, hvilken operatør der får nattogsruterne, men DSB følger spændt med i udviklingen, oplyser dets presseafdeling til standby.dk.

- Hvis det bliver muligt, vil DSB rigtig gerne bidrage til, at der igen kan køre nattog fra Sverige gennem Danmark og ned i Europa.

DSB har i øjeblikket ingen sovevogne.

