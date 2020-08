Naturens sorte guld: 'En fantastisk sæson!'

Dybsorte med et blålilla strejf. De små, let dunede puder med det blødende indre. Det er selvfølgelig brombærrene. Og de er her nu for fuld udblæsning. Det er nemlig en fremragende sæson i år, skriver dr.dk.

Så det gælder bare om at komme ud at 'traske langs et brombærhegn med plovmuld under fødder', som gode gamle Holstein skrev det i 1915.

Naturen vrimler for tiden med brombær, og de rummer et utal af muligheder for at lave lækkerier til ganen - hvis man vel at mærke kan holde fingrene fra dem, mens man plukker.

Fyldt med vitaminer

Sommeren er en bærkavalkade. I hvert fald hvis man er entusiast. Først jordbærrenes modning i juni, så hindbærrene i juli og siden brombærrene i august. Og der er mange af dem, brombærrene. De er sprængfyldt med vitaminer, antioxidanter, saft og velsmag. Og så er der penge at sparre ved at plukke dem selv frem for at hente dem op af køledisken. I supermarkedet koster 125 gram nemlig let 30 kr., mens man i naturen kan hente kilovis hjem kvit og frit, skriver dr.dk.

Topper nu

Det handler bare om, hvor længe man gider at plukke, og hvor sart man er over for de små torne.

Brombærrene topper nu og en lille måned frem. De er lette at finde, da de vokser mange steder. Og når man finder dem, finder man typisk mange. De vokser nemlig tæt sammen med andre brombærbuske.

Er man ikke den store ekspert i naturens spiselige gaver, men mærker stadig en indre sanketrang, er brombærrene et strålende sted at starte. Der er nemlig ingen farlige forvekslingsmuligheder. Og så er de yderst anvendelige. For sig selv er de rent slik, men de kan bruges til tærter, likør, kompot, syltetøj og alt mulig andet godt. Så det er bare om at plukke løs, mens de er her, og smage sommeren glide over i efterår.

