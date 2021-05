Naturperle ved at dø af tørst

Én ulykke kommer sjældent alene.

I Taiwan har de ikke kun måttet slås med coronavirus det seneste år. Landet har også oplevet sin værste tørke i 56 år.

Det skriver Guardian.

Den 18 måneder lange tørkeperiode har både været årsag til vandmangel og strømafbrydelser, men hårdest ramt er formentlig Sun Moon-søen.

I rejsekataloger går søen for at være en af de smukkeste og mest frodige i landet, men tørken har reduceret den til et indtørret og måneagtigt landskab.

Makabre selfies

Greenpeace beskriver, hvordan de lokale arrangører af bådture på søen lider under manglen på vand, mens Instagram flyder over med makabre selfies.

På billeder kan man se, hvordan søbunden er fuldstændig udtørret af tørken, som eksperter i flere medier sætter i forbindelse med klimaforandringer.

Taiwan er normalt hærget af kraftige tyfoner, men disse er udeblevet det seneste år, og skal man tro meteorologerne, er der ikke udsigt til store regnmængder i år.

Vil manipulere vejret

Taiwans regering beskriver tørken som den værste i landets historie, og flere steder i landet stimler folk sammen i massebønner for at bønfalde om regn.

Sun Moon-søen er endnu ikke løbet helt tør for vand, men metrologerne spår, at tørken kan fortsætte lang tid endnu. Foto: Annabelle Chih/Ritzau Scanpix

En båd efterladt på det, der plejede at være bunden af Sun Moon-søen. Foto: Annabelle Chih/Ritzau Scanpix

Mange steder må folk leve med lukkede vandhaner to dage om ugen, og som om der ikke er udfordringer nok i Taiwan, befinder landet sig ifølge South China Morning Post midt i en usædvanlig varm maj med temperaturer på op til 40 grader.