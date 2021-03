Nedsætter pris på frit midtersæde

Det tyske lavprisflyselskab Eurowing giver nu mulighed for at sikre afstand til sidemanden - eller kvinden på flyveture under coronapandemien.

Eurowing har gjort det muligt at reservere et tomt sæde i midten på alle flyvninger, til 75 kroner. Tidligere har et frit sæde kostet 135 kroner.

Passagererne ombord på flyet kan nu se et frit sæde markeret med teksten 'Booket for at rejse sikkert'. Det skriver Check-in.

Flyselskab tester coronapas

I forbindelse med coronapandemiens indtræden har flyselskabet valgt at reagere på de forskellige kundebehov, der må være i forbindelse med en rejse.

- Vi er nødt til at erkende, at der i coronapandemien er millioner af usikre kunder, der nu lægger særlig vægt på lidt mere plads om bord, når de flyver - hvad enten det skyldes komfort eller sundhed, siger flyselskabets administrerende direktør, Jens Bischof, i en pressemeddelelse.

Denne ekstra service kan bookes på flyselskabets hjemmeside op til 40 minutter før afgang.

Tilbuddet er dog kun tilgængeligt, hvis der er tilstrækkelige pladser på den reserverede flyvning.