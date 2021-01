Nedslående besked til danskerne: Spanien må vente til efter sommerferien

Åh nej!

Der er dårligt nyt til tusindvis af ferielystne danskere.

Spaniens statsminister Pedro Sánchez har udtalt, at han ikke kommer til at åbne grænserne for udenlandske turister som normalt, før 70 procent af befolkningen er blevet vaccineret mod coronavirus.

Det skriver en flere internationale medier, herunder Telegraph og Sky News.

- Vi kommer til at gå videre med vaccinationen i højeste tempo, indtil vi når 70 procent i slutningen af sommeren.

- Dette vil gøre det muligt for Spanien at åbne gradvist for internationale turister.

Charterchok

Dermed ser det sort ud for danske charterfavoritter som Gran Canaria og Mallorca.

Spanien er ellers godt i gang med at vaccinere. Tal fra Our World in Data viser, at landet er nummer otte i verden over lande med flest vaccinerede per indbygger.

Alligevel forventer Spanien først at nå i mål flere måneder efter Danmark, hvor myndighederne satser på at være færdig 27. juni - lige op til sommerferien.

Flere turistchefer er i oprør ovenpå statsministerens dystre udmelding.

Spanien er med afstand danskernes foretrukne feriemål, viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2019 var der 1,2 millioner danske ankomster i Spanien.

