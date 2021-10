Nedslående melding til feriehungrende danskere

Danskerne vil på efterårsferie i udlandet, men et af landets største rejsebureauer har opgivet at sende flere afsted

Der er rift om pladserne på charterflyene i efterårsferien, og det har fået det danske rejsebureau Bravo Tours til at gå på jagt efter flere fly, som kan sende danskere sydpå.

Uden held.

Rejseselskabet har således måtte opgive at finde flere fly, der kan flyve rejsehungrende danskere ned til sydens sol i uge 42.

- Vi har haft udsolgt i lang tid. Og havde vi haft 10 fly mere, var de nok også udsolgt nu, siger Peder Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours, til tv2.dk.

Spanien hungrer efter turister, og turisterne hungrer efter en tur til Spanien. Men har du ikke allerede booket en flybillet i efterårsferien, bliver det svært. Foto: Clara Margais/Ritzau Scanpix

Rekordstor interesse

Også Spies og Tui melder om rekordstor interesse for at holde efterårsferien sydpå, og især De Kanariske Øer trækker i danskerne. Spanien bliver i dag klokken 16 farvet grøn i Udenrigsministeriets rejsevejledning, og det samme gælder for Italien.

Der er altså ikke noget til hinder for, at danskerne rejser til et af de populære ferielande - foruden den manglende mulighed for at få plads ombord på et fly.

Spies oplyser, at der fortsat er et par ledige pladser at hente hos dem, selvom omkring 8000 danskere allerede har booket en tur på et af de 37 fly, selskabet sender afsted hen over ferien.

Det er det højeste antal fly, Spies har sendt afsted i en efterårsferie, i over 10 år, oplyser selskabet til Ekstra Bladet.