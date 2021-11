Nelson Mandelas tidligere hjem er blevet et luksushotel

Nelson Mandela var sydafrikansk præsident og et af landets førende anti-apartheid-aktivister. Nu er det hjem, som han boede otte år i, blevet forvandlet til et luksuriøst hotel

Nelson Mandela var frem mod sin død i 2013 kendt som en levende martyr, der kæmpede mod det hvide styre i Sydafrika og kæmpede for ligestilling, frihed og menneskerettigheder.

Han var også kendt for at være en ydmyg mand på mange områder.

Mandela kunne bedst lide enkle og solide måltider såsom gryderetter. Og i en årrække boede han i et hjem, som lå hengemt - dog i et velhavende kvarter - men uden at tiltrække for megen opmærksomhed.

Netop dette hjem er nu forvandlet til et luksushotel, som går under navnet Sanctuary Mandela, og som serverer moderne gourmet frem for gryderetter.

Hotellet ligger ved Johannesburg, Sydafrika, og åbnede i september i år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som for nyligt har aflagt visit på det nye hotel.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Den hvide facade er alt, hvad der er tilbage fra den oprindelige bygning. Den resterende del af huset har været under fuld renovering. Foto: Guillem Sartorio/Ritzau Scanpix

Denne ret er en nyfortolkning af en af Nelson Mandelas favoritretter med fisk. Foto: Guillem Sartorio/Ritzau Scanpix

Boede der i otte år

Nelson Mandela boede i huset i otte år, før han flyttede til et andet hjem, der lå lige rundt om hjørnet med sin tredje kone Graca Machel.

Han flyttede ind i huset kort efter, han blev løsladt fra fængslet i 1990.

Han var i nabolaget kendt som en imødekommende sjæl, og da han flyttede ind, gik han straks i gang med at hilse på naboerne, fortæller Dimitri Maritz, som er manager på det nyopførte hotel.

Skal ikke være hotel

Nok som der hænger billeder af Nelson Mandela, og at præsidentsuiten rent faktisk var præsidentens soveværelse, så skal hotellet ikke fungere som et museum.

​​- Det er ikke meningen, at det skal være et museum, siger Dimitri Maritz til AFP.

- Vi ønsker at bevare en arv, men den skal være selvbærende, den skal forblive i live. Først kommer du for Madiba (Nelson Mandelas sydafrikanske kaldenavn, red.), anden gang for selve stedet, tilføjer han.

Håbet er, at det nye hotel skal fungere som en påmindelse om Mandelas kvaliteter: Ydmyghed og elegance.

Ønsker man at overnatte i præsidentsuiten koster det omkring 6200 danske kroner pr. nat.

Se flere billeder fra hotellet her ...

Foto: Guillem Sartorio/Ritzau Scanpix

Foto: Guillem Sartorio/Ritzau Scanpix

Foto: Guillem Sartorio/Ritzau Scanpix

Foto: Guillem Sartorio/Ritzau Scanpix