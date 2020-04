Netflix mod din indekuller: Fire serier om rejser og mad

I en tid, hvor vi er tvunget til at holde afstand og blive hjemme så meget som muligt, kan det være fristende at drømme sig til fjernere egne. Hvor vejret er varmere, og de kulinariske oplevelser står i kø.

Dagdrømmerierne behøver dog ikke foregå inde i hovedet alle sammen. Streamingtjenesten Netflix har nemlig en bred vifte af rejsedokumentarer og -serier liggende, der kan tage toppen af rejsefeberen.

Travel and Leisure har samlet en lang liste af dem, og nedenfor følger fire af mediets anbefalinger, hvor madkultur også spiller en rolle.

'Street Food: Asien'

Den første på mediets liste er serien 'Street Food', som Netflix foreløbigt har offentliggjort én sæson af. I sæsonens ni afsnit bliver der zoomet ind på madkulturen i ni asiatiske lande, og seerne får visuelle smagsprøver på alt fra fiskehovedsuppe i Taiwan til chaat i Indien og sojamarinerede krabber i Sydkorea.

Hvert afsnit er 30 minutter langt.

Se serien her.



'The Kindness Diaries'

Kan man rejse fra Alaske til Argentina uden andet end en gammel VW Boble og hjælp fra fremmede? Det spørgsmål sætter Leon Logothetis sig for at finde svar på i anden sæson af 'The Kindness Diaries'.

Hans rejse er delt op i 13 afsnit a 24 minutter, og undervejs møder han et hav af venlige sjæle, der hjælper ham med at skaffe benzin, husly og ikke mindst mad.

Se serien her.

'Ugly Delicious'

Tacos, pizza og stegt kylling har alle bredt sig fra deres arnested til hele verden. I serien 'Ugly Delicious' undersøger den amerikansk-koreanske kok David Chang historien bag ikonerne - og forsøger ikke mindst at finde ud af, hvad der karakteriserer de orginale retter.

Netflix har netop gjort anden sæson af serien tilgængelig, så der nu er 12 afsnit tilgængelige på knap en time hver.

Se serien her.



'Restaurants on the Edge'

Hvad gør man, hvis man både savner 'Extreme Makeover' med Ty Pennington og Gordon Ramsay i 'Hell's Kitchen'? Et bud på listen hos Travel and Leisure kunne være serien 'Restaurants on the Edge'. I seks afsnit sætter en kok, en designer og en restauratør sig nemlig for at hjælpe restauranter, der har en fantastisk beliggenhed, men mangler kulinarisk og indretningsmæssig førstehjælp.

De tre værter besøger blandt andet Costa Rica, Malta og Canada på deres vej.

Se serien her.

