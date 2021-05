New York får eget Legoland

Der er ingen undskyldning for at kede sig, hvis man bor i New York City, der efterhånden kan byde på det meste.

Om få måneder har den amerikanske storby tilmed sit eget Legoland.

Legoland New York, der kommer til at have et areal på 61 hektar, har været på vej i tre år, men først nu er man langt nok i byggeprocessen til at annoncere, at dørene bliver slået op for besøgende til sommer.

Åbningsdatoen er endnu ikke på plads, men ifølge standby.dk håber man på den amerikanske uafhængighedsdag - 4. juli.

Har vokseværk

Legoland New York får ikke adresse i selve New York City, men en times kørsel eller omkring 100 kilometer nordvest derfra i byen Goshen.

Parken bliver den niende i Legoland-slægten, der foruden Billund tæller etablissementer i Tyskland, Storbritannien, Japan, Malaysia, Forenede Arabiske Emirater og USA.

I pipelinen er også nye Lego-parker i Kina og Sydkorea.

'Miniland' er et af syv temaområder i den nye forlystelsespark. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Rutsjebanen 'The Dragon' under en sikkerhedstest. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Milliardinvestering

Legoland New York forventer at tiltrække 10.000 besøgende på sine travleste dage.

For de 441 kroner, som en entrébillet koster, får du adgang til syv temaområder, der alle er spækket med forlystelser, samt en række Lego-figurer, herunder en tre meter høj dinosaurus, der er lavet af 182.000 legoklodser.

Legoland New York har kostet 3,5 milliarder kroner. Bag investeringen står det britiske underholdningsimperium Merlin Entertainments, der foruden Lego-familien er ejet af den amerikanske kapitalfond Blackstone og den canadiske pensionskasse CPPIB.