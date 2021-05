New York får nyt vartegn: Kæmpe svømmebassin midt i East River

Har byudviklerne i New York ladet sig inspirere af København?

Den danske hovedstad er kendt for sine mange havnebade, hvor indbyggerne gerne snupper en dukkert om sommeren, når vejret tillader det.

Et lignende projekt har i denne uge fået grønt lys i den amerikanske millionby.

Her vil arkitekter fra virksomheden PlayLab opføre et offentligt svømmebassin, der skal flyde rundt under åben himmel på East River.

+POOL anslås at koste mere end 120 millioner kroner. Illustration: PlayLab

Svømmebassinet skal være et nyt vartegn for New York og er formet som et plus.

På den måde får bassinet fire baner, som alle skal være af olympisk længde og tjene hver sit formål - børn, sport, svømning og afslapning.

Det skriver CNN.

Renser beskidt vand

Den største genistreg ved +POOL, som projektet hedder, er dog den filtreringsteknologi, der skal anvendes i svømmebassinet.

Ikke nok med at svømmebassinet renser sit eget vand, så badegæster ikke skal frygte for deres helbred, det renser også det omgivende vand fra East River, der ellers må formodes at være møgbeskidt.

Folkene bag påstår, at bassinet er i stand til at rense 600.000 liter flodvand om dagen.

Svømmebanerne er bygget på en flydende ø og får New Yorks skyline som baggrundstapet. Illustration: PlayLab

+POOL har plads til 300 personer ad gangen og en daglig kapacitet på 1800 besøgende.

Projekter er udtænkt i 2010 og har tidligere været afprøvet i testversion i Hudson River. Det har modtaget økonomisk støtte fra berømtheder som rapper Kanye West og skuespiller Neil Patrick Harris.