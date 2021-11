New Zealand åbner for turister

Fra næste år åbner New Zealand gradvist for indrejsende fra en række lande

Fra næste år vil New Zealand atter byde udenlandske turister velkommen, efter landet har været under en streng nedlukning i mere end 18 måneder som følge af coronapandemien

Det skriver CNN på baggrund af, hvad Chris Hipkins, som er minister for sager relateret til covid-19 i landet, udtalte på et pressemøde onsdag.

Her lagde han blandt andet vægt på, at myndighederne har vurderet, at New Zealand bør have en gradvis åbning.

- En gradvis tilgang til at genoprette forbindelsen til verden er den bedste tilgang til at sikre, at risikoen bliver styret omhyggeligt, udtalte han i forbindelse med pressemødet.

- Det reducerer de potentielle konsekvenser for sårbare samfund og det newzealandske sundhedssystem.

Grænsen åbner først for New Zealandske borgere og indbyggere, der rejser fra nabolandet Australien fra 16. januar.

Herefter kan borgere med tilknytning til New Zealand, som opholder sig andre steder i verden, igen tilgå landet fra 13. februar.

Ifølge planen vil landet først åbne for udenlandske turister fra 30. april, såfremt man ikke kommer fra et land, der på det tidspunkt anses for at være i 'høj risiko' grundet landets smittetal.

Alle rejsende skal kunne vise dokumentation på, at de er færdigvaccineret, ligesom man skal fremvise en negativ coronatest. Dertil skal man vise dokumentation på, at man ikke har været i et land med høj smitterisiko, før man rejser dertil.

Desuden følger et krav om at lade sig isolere i syv dage efter indrejse.